المرض الخبيث ينهي حياة مؤلف "حصن المسلم"

هسبريس - متابعة

رحل اليوم عن الدنيا مؤلف الكتاب الشهير "حصن المسلم"، الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني؛ بعد أقل من شهر على إصابته بأحد الأمراض الخبيثة.

وانشغل الشيخ "القحطاني" بالعلم منذ صغره، واشتهرت مؤلفاته؛ بل تُرجمت للغات أجنبية تجاوزت 44 لغة لكتاب "حصن المسلم" فقط، كما أن له مئات المؤلفات الفقهية المتنوعة.

وولد "القحطاني" عام 1372هـ، وتخرّج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1404هـ، ثم حصل على الماجستير عام 1412هـ، برسالة عنوانها "الحكمة في الدعوة إلى الله"، ثم حصل على الدكتوراه عام 1419هـ، برسالة عنوانها "فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري".