ترامب يشيد بالاتفاقية التجارية مع كندا والمكسيك

هسبريس - افي

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم اتفاقية التجارة الجديدة التي تم التوصل إليه مع كندا والمكسيك بأنها "رائعة" و"تاريخية"، وذلك بعد أكثر من عام من مفاوضات صعبة وانتقادات بالغة لاثنين من جيرانه.

ونشر ترامب على حسابه على موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة "في وقت متأخر الليلة الماضية، توصلنا في اللحظات الأخيرة إلى اتفاقية تجارة جديدة رائعة مع كندا، والتي ستضاف إلى اتفاقية تم التوصل إليها سابقا مع المكسيك. وسيكون الاسم الجديد للاتفاقية:اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا أو USMCA".

وأضاف "إن الـUSMCA تعد بمثابة تفاوض تاريخي!"، مشيرا إلى الاسم الجديد الذي يحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

يشار إلى أن اتفاقية نافتا، المعمول بها منذ عام 1994 بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة، تتعلق بالتجارة السنوية بين الدول الثلاث والتي تصل إلى مليار دولار، ولكنها خضعت لعملية تحديث على مدار عدة أشهر بعد وصول ترامب، الذي وصفها سابقا بأنها كارثة، إلى البيت الأبيض.