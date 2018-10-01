24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)

  2. مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)

  3. مدينة تزنيت تحتض المعرض الوطني للمراعي (5.00)

  4. تغيير قواعد اللعبة .. النظام الاقتصادي العالمي في عام 2030 (5.00)

  5. الفيضانات والسيول الجارفة تحاصر المئات بجهة مراكش آسفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البطالة تسجل أقل معدل بالاتحاد الأوروبي منذ 2008

البطالة تسجل أقل معدل بالاتحاد الأوروبي منذ 2008

البطالة تسجل أقل معدل بالاتحاد الأوروبي منذ 2008
هسبريس - متابعة
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:22

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال غشت حتى 8.1% في حين ظل مستقرا في الاتحاد الأوروبي عند 6.8%، حسبما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) اليوم.

ويعد هذا أقل معدل بطالة منذ نوفمبر/تشرين ثان 2008 في منطقة اليورو، والاقل أيضا في الاتحاد الاوروبي منذ أبريل 2008.

وانخفض معدل البطالة على أساس سنوي 0.9% في منطقة اليورو و0.7% في الاتحاد الأوروبي.

وبلغ عدد العاطلين 16.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي منهم 13.2 مليون في منطقة اليورو.

وسجل أعلى معدل بطالة في اليونان (19.1% في يونيو، الشهر الاخير من البيانات المتاحة)، وإسبانيا (15.2%) في حين سجل أقل معدل في التشيك (2.5%) وألمانيا وبولندا (3.4%).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.