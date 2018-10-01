البطالة تسجل أقل معدل بالاتحاد الأوروبي منذ 2008

هسبريس - متابعة

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال غشت حتى 8.1% في حين ظل مستقرا في الاتحاد الأوروبي عند 6.8%، حسبما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) اليوم.

ويعد هذا أقل معدل بطالة منذ نوفمبر/تشرين ثان 2008 في منطقة اليورو، والاقل أيضا في الاتحاد الاوروبي منذ أبريل 2008.

وانخفض معدل البطالة على أساس سنوي 0.9% في منطقة اليورو و0.7% في الاتحاد الأوروبي.

وبلغ عدد العاطلين 16.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي منهم 13.2 مليون في منطقة اليورو.

وسجل أعلى معدل بطالة في اليونان (19.1% في يونيو، الشهر الاخير من البيانات المتاحة)، وإسبانيا (15.2%) في حين سجل أقل معدل في التشيك (2.5%) وألمانيا وبولندا (3.4%).