سلطنة عمان تطلق أكبر تمرين عسكري في تاريخها

هسبريس - و.م.ع

انطلق الاثنين في سلطنة عمان، برنامج التمرين العسكري (الشموخ 2)، الذي تنفذه "قوات السلطان المسلحة"، بمشاركة مختلف دوائر وزارة الدفاع وجهات عسكرية وحكومية مدنية، قبل الدخول مباشرة في برنامج التمرين العسكري المشترك مع بريطانيا (السيف السريع/3).

وذكر مصدر إعلامي عماني رسمي، نقلا عن تصريح لرئيس أركان قوات السلطان المسلحة العماني، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، أنه من المقرر أن يتواصل تمرين (السيف السريع/3) الى غاية متم أكتوبر الجاري، و"يتوج ببيان عملي بالذخيرة الحية في ثالث نونبر القادم".

وأوضح المسؤول العسكري العماني أنه سيتم خلال هذا التمرين العماني البريطاني المشترك، الذي وصفه بالأكبر حجما في تاريخ السلطنة، استخدام الأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية المختلفة، خاصة تلك التي دخلت الخدمة حديثا، والتي تشمل صنوفا من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وذلك بمشاركة أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، إلى جانب 5500 عسكري من القوات المسلحة البريطانية.

وأضاف أن القصد من وراء تمريني (الشموخ 2) و(السيف السريع/3) هو "التدرب على كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية من أجل الوصول إلى تحقيق إدامة الأمن والاستقرار في البلاد".

كما أن الهدف من هذين التمرينين، بحسب مصدر عسكري آخر، هو "التدرب على آلية تطبيق التكتيكات العسكرية، وفقا لأحدث الدروس العسكرية الحديثة والعلم العسكري المعاصر، إضافة الى عدة اهداف أخرى".

تجدر الإشارة الى ان هذا التمرين العسكري البريطاني-العماني المتعدد التخصصات يجري للعام الثالث على التوالي.

وكانت السلطنة أجرت بنجاح، في 20 شتنبر الماضي من قلب ميدان تدريب عسكري يبعد عن العاصمة ب450 كلم، الإطلاق التجريبي لصواريخ منظومة الدفاع الجوي الجديدة (برق)، وهي منظومة صواريخ دفاعية جديدة أمريكية الصنع.