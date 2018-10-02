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كُتّاب وآراء
انخفاض عدد السائحين الأجانب بإسبانيا في غشت
استقبلت إسبانيا خلال غشت 10.2 ملايين سائح أجنبي، بنسبة أقل 1.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ورغم ذلك زادت نفقات الزوار بواقع 1.8%، لتبلغ 11 مليارا و539 مليون يورو، وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاءات.
وعلى هذا النحو، ينخفض عدد السائحين في إسبانيا للشهر الثاني على التوالي، ما جاء مدفوعا بتراجع الزوار القادمين من اثنين من الأسواق الرئيسية؛ بريطانيا وألمانيا.
وكانت بريطانيا المصدر الرئيسي للسائحين بإجمالي 2.2 مليون زائر، بتراجع بلغ (3.7%)، تليها فرنسا بواقع 2.1 مليون بزيادة (5.2%) ثم ألمانيا 1.3 مليون بانحدار بلغ (5.8%).
وفي مجمل الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ظلت النسبة مستقرة بانخفاض طفيف 0.1% مع وصول إجمالي 57.3 مليون زائر.