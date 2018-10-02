24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية (5.00)

  2. "البام" يحتج على "البيجيدي" في مجلس البيضاء (5.00)

  3. "مفاوضات كولر" تواجه المواقف الثابتة لأطراف النزاع في الصحراء (5.00)

  4. الأمن يدخل قرية ابا محمد ويفتتح مفوضة للشرطة (4.00)

  5. نهاية مناضل شجاع (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تجمد أصولا لوزارة الاستخبارات الإيرانية

فرنسا تجمد أصولا لوزارة الاستخبارات الإيرانية

فرنسا تجمد أصولا لوزارة الاستخبارات الإيرانية
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:53

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، تجميد أصول تعود لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية ورجلين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هذه الخطوة مرتبطة بـ"مؤامرة" أحبطتها السلطات، تتعلق بتنفيذ هجوم على تجمع لجماعة معارضة إيرانية في باريس، في 30 يونيو.

وقررت السلطات تجميد الأصول المشار إليها لمدة ستة أشهر، بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، حسب المصدر نفسه.

وكشفت السلطات عن أحد الرجلين اللذين طالهما القرار، وهو أسد الله أسدي (47 عاما)، وقالت إنه دبلوماسي إيراني اعتقل في ألمانيا بتهمة ارتباطه بـ "المؤامرة".

واتهمت السلطات الألمانية، "أسدي"، في يوليوز، بتكليف أشخاص في بلجيكا بتنفيذ الهجوم المزعوم على تجمع منظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، الذي يتخذ من باريس مقرا له.

ولم تكشف السلطات عن هوية الشخص الآخر الذي طاله القرار.

وأمس الإثنين، وافقت محكمة ألمانية على تسليم "أسدي"، إلى بلجيكا لمحاكمته مع منفذَي الهجوم؛ أمير سعدوني (38 عامًا) وامرأة معه تدعى نسيمة نومني (33 عامًا)، وهما إيرانيان يحملان الجنسية البلجيكية، قالا إنهما استلما القنبلة من أسدي، في لوكسمبورغ، قبل يوم من تنفيذ العملية، حسب ما نقلت وسائل إعلام أوروبية عن القضاء البلجيكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bouaazza الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:32
En 1987 les Français avaient bloqué l'ambassade d'Iran réclamant un diplomate iranien , l'Iran de suite à fait la même chose en bloquant l'ambassade de France , quand les occidentaux veulent traire les indiens de la péninsule d'Arabie font semblant de s'attaquer à l'Iran et les indiens tombent dans le panneau en offrant des milliards, plus bête qu'un indien de la péninsule d'Arabie après la vache indienne ça n'existe pas
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.