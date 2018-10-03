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كُتّاب وآراء
الحكومة الألمانية تشجع هجرة "العمالة المتخصصة"
تعتزم الحكومة الألمانية تشجيع هجرة العمالة المتخصصة، حيث أقر مجلس الوزراء الألماني الثلاثاء وثيقة ركائز أساسية بهذا الشأن تسمح للعمالة المتخصصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بالمجيء إلى ألمانيا مستقبلا للبحث عن وظيفة لمدة ستة أشهر.
وجاء في الوثيقة أن شرط ذلك هو توافر تدريب مهني جيد لدى الشخص ومعرفة باللغة الألمانية بالقدر اللازم للوظيفة التي يسعى للحصول عليها.
وليس هناك معايير ملموسة في هذه الوثيقة لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يعيشون في ألمانيا بوضعية "تعليق مؤقت للترحيل"، ومن المقرر تنظيم ذلك لاحقا في قانون الإقامة.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تسعى للتمسك بالفصل بين اللجوء والهجرة لأغراض اقتصادية.
وجاء في قرار الحكومة: "سوف نحدد في قانون الإقامة معايير واضحة لحالة موثوقة للأشخاص الحاصلين على /تعليق مؤقت للترحيل/ والذين يؤمنون مصدر رزقهم من خلال عملهم ومدمجين جيدا".