24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية (5.00)

  2. مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات (5.00)

  3. بنشماش يدعو منتخبين إلى تجميد أنشطتهم بالبيضاء (5.00)

  4. الدولة البقرة (5.00)

  5. "أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الألمانية تشجع هجرة "العمالة المتخصصة"

الحكومة الألمانية تشجع هجرة "العمالة المتخصصة"

الحكومة الألمانية تشجع هجرة "العمالة المتخصصة"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 01:10

تعتزم الحكومة الألمانية تشجيع هجرة العمالة المتخصصة، حيث أقر مجلس الوزراء الألماني الثلاثاء وثيقة ركائز أساسية بهذا الشأن تسمح للعمالة المتخصصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بالمجيء إلى ألمانيا مستقبلا للبحث عن وظيفة لمدة ستة أشهر.

وجاء في الوثيقة أن شرط ذلك هو توافر تدريب مهني جيد لدى الشخص ومعرفة باللغة الألمانية بالقدر اللازم للوظيفة التي يسعى للحصول عليها.

وليس هناك معايير ملموسة في هذه الوثيقة لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يعيشون في ألمانيا بوضعية "تعليق مؤقت للترحيل"، ومن المقرر تنظيم ذلك لاحقا في قانون الإقامة.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية تسعى للتمسك بالفصل بين اللجوء والهجرة لأغراض اقتصادية.

وجاء في قرار الحكومة: "سوف نحدد في قانون الإقامة معايير واضحة لحالة موثوقة للأشخاص الحاصلين على /تعليق مؤقت للترحيل/ والذين يؤمنون مصدر رزقهم من خلال عملهم ومدمجين جيدا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.