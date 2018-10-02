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كُتّاب وآراء
وزير جزائري يشبه الرئيس بوتفليقة بالنبي محمد
كال وزير "المجاهدين" الجزائري، الطيب زيتوني، خلال استضافته في برنامج على قناة فضائية، المديح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحاول زيتوني البرهنة على كلامه، بسرد مقولة مثيرة سمعها من أحد "المجاهدين" بمدينة أدرار جنوبي البلاد، قال فيها: "الله بعث محمدا رحمة للعالمين، وبعث الرئيس بوتفليقة رحمة للعالمين".
ولم يجد الوزير الجزائري حرجا بالقول إن الجزائر باتت مرتبطة باسم بوتفليقة، و"عيب وحرام" أن يقود البلاد شخص غيره.
وقال إن "الله يحب عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أتى إلى الحكم بخزينة "صفر"، وأنعش الاقتصاد ورقّى البلاد.
يذكر أن وزارة "المجاهدين" تهتم بضحايا ثورة التحرير الجزائرية، وأهالي "الشهداء والجرحى"، وتوفر لهم احتياجات الحياة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
لا مجال للمقارنة لا مجال للمقارنة في كل شىء
It is all about money and who gets what and how much. Corruption at its best.
حسبنا الله ونعم الوكيل
(بوتفليقة رحمة للعالمين ) ماهذه الظلمات . أما قوله الله يحب بوتفليقة فتلك يعلمها خالق السماوات والأرض بدون عمد سبحانه .... اللهم صاي على محمد
فاذا کان هو رحمه للعالمین ولم یجعل الله له الخلود فی الارض فکیف بغیره
فمتل هذا المصرح قد عرف قدر بوتفلیقه ولم یعرف قدر الرسول لو کان عرف قدره لما تجرا ان یشبهه باحد من الخلق
على كل بوتفليقة سيغادر الحكم بعد عدة أشهر.... وسيغير هذا الوزير ومثله وجهة نظره الى البوصلة الجديدة