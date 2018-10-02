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الرئيسية | خارج الحدود | وزير جزائري يشبه الرئيس بوتفليقة بالنبي محمد

وزير جزائري يشبه الرئيس بوتفليقة بالنبي محمد

وزير جزائري يشبه الرئيس بوتفليقة بالنبي محمد
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:55

كال وزير "المجاهدين" الجزائري، الطيب زيتوني، خلال استضافته في برنامج على قناة فضائية، المديح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وحاول زيتوني البرهنة على كلامه، بسرد مقولة مثيرة سمعها من أحد "المجاهدين" بمدينة أدرار جنوبي البلاد، قال فيها: "الله بعث محمدا رحمة للعالمين، وبعث الرئيس بوتفليقة رحمة للعالمين".

ولم يجد الوزير الجزائري حرجا بالقول إن الجزائر باتت مرتبطة باسم بوتفليقة، و"عيب وحرام" أن يقود البلاد شخص غيره.

وقال إن "الله يحب عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أتى إلى الحكم بخزينة "صفر"، وأنعش الاقتصاد ورقّى البلاد.

يذكر أن وزارة "المجاهدين" تهتم بضحايا ثورة التحرير الجزائرية، وأهالي "الشهداء والجرحى"، وتوفر لهم احتياجات الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - fsjes الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 13:59
لا حول ولا قوة الا بالله
لا مجال للمقارنة لا مجال للمقارنة في كل شىء
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36
2 - Moul Detail الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:01
Algeria is the only country in the world where there are more freedom fighters (moujahidine) now than during the war of independence.

It is all about money and who gets what and how much. Corruption at its best.
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5
3 - assifnwourgh الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:03
زيد ديرو مع الشهادتين باش تشهدوا به فالتشهد أو تقيموا به الصلوات..
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65
4 - اسمع الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:04
اه يعني الوزراء ديال بوتفليقة هما الصحابة الله الله على جرأة الله
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55
5 - ملاحظ الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:05
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عندما يصل تفكير مسؤول بالدولة إلى هذا المستوى فاقرأ الفاتحة على شعبها ومسؤوليها .
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43
6 - miloud tanger الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:06
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
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28
7 - رحماك يا الله الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:07
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تآخذنا بما فعل السفهاء بنا
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43
8 - متبصر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:07
النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى على سابع جار.. و السيد بوتفليقة غدر پأول جار.. هذا الجار الذي أعانه على التحرير.. اتقوا الله عيب و عار المقارنة أمصاب يقدر يدير الخير غي فراسو..
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53
9 - مغربي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:08
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشبه محمد رسول الأمة مع بوتفليقة هذا الكلام من علامات الساعة الكبرى اللهم ارحم أمة محمد
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19
10 - زرادشت الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:08
يقول أحد الحكماء: لم اصادف في حياتي حمارا يتحدث كالبشر.لكني صادفت بشرا كثر يتحدثون كالحمير. الحماس في التملق يفضي بصاحبه الى فقدان عقله وبصيرته. لماذا المقارنة؟!!
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25
11 - khalid الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:09
ماذا ننتظر من العرب؟؟ أتى محمد لإخراجهم من الظلمات إلى النور و من العبودية للحرية غير أنهم يحبون العبودية و يتلذذون بها لو جمعت العالمين أجمعين لن يحركوا كفة محمد ص في ميزان الخلق فمن شهد له الله على عظمة خلقه و أنزله رحمة للعالمين لا يقارن لا بملك و لا رئيس و لا حتى أب و أم عليك صلاة الله و سلامه إلى يوم يبعثون يا رسول الله
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25
12 - El moussati الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:10
ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب.
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23
13 - dak الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:10
لا يكاد يخلو بلد عربي من هكذا منتفعين وطبالين . ووجود مثل هؤلاء من يجعلنا مسخرة العالم
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12
14 - حميد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:13
صافي كملات الباهية هادا اخرج ليها نيشان. رحمة للعالمين واش هذا عندو شي مخ ولا ...........لاحول ولاقوة الا بالله
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17
15 - hiussain الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:14
الجهل والنفاق هدا ما يتسم به المسؤولون الجزائريون حاش ماعاد الله ان نشبه الرسول (ص) بعبد العزيز بوتفليقة. قمة النفاق.
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5
16 - مغاربي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:14
لنترك الجزائر في همومها ومشاكلها ونلتفت إلى حالنا البئيس مع حكومة المراهقين.
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8
17 - قمة النفاق الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:14
هذه قمة النفاق و صل التملق إلى حد العبودية و لا حول و لاقوة إلا بالله العظيم.
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6
18 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:14
كل عبيد الحكام يزينون لهم أعمالهم ويرسخون خلودهم في الحكم..، وهم الذين وصفهم اليوسي رحمه الله في رسالة الى المولى اسماعيل بمزيني الوقت ...وقد حذره منهم ..ونحن لاننسى بان وزير الأوقاف وصف مظلة الملك ...يوم ... -عفوا الولاء-بشجرة بيعة الرسول صلعم ؟!؟
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2
19 - بوزيد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:16
السلام عليكم . الله نور ومحمد صلى الله عليه وسلم نور والقرآن الكريم . ويا عجبا لنا نعيش في الظلمات .
(بوتفليقة رحمة للعالمين ) ماهذه الظلمات . أما قوله الله يحب بوتفليقة فتلك يعلمها خالق السماوات والأرض بدون عمد سبحانه .... اللهم صاي على محمد
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20 - عابر سبيل الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:17
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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4
21 - لوحة الجزار الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:18
الأذكياء المجبدين ذوي بعد النظر هم الذين ساعدوا الإستعمار وتواطؤوا معه فورثهم الحكم على المجاهدين الشهداء وبقيت أبنائهم تحت رعاية جلاديهم يرمون لهم بفتات موائدهم.
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2
22 - jalal tetwani الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:20
لم استطع ان اکمل المقال والله،لقد مر قبله و قبل حکام العرب کافه من هو احسن منه واقام حکم الله فی الارض ولم یشببه احد حتی بصحابی اما الرسول محمد علیه السلام فخیر منه لم تر قط عین وافضل منه لم تلد النسا لانه خلق من غیر عیب کانه قد خلق کما یشا
فاذا کان هو رحمه للعالمین ولم یجعل الله له الخلود فی الارض فکیف بغیره
فمتل هذا المصرح قد عرف قدر بوتفلیقه ولم یعرف قدر الرسول لو کان عرف قدره لما تجرا ان یشبهه باحد من الخلق
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4
23 - كمال الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:21
هذا مايمكن أن نسميه عيش نهار تسمع خبار..عجائب وغرائب في بلاد العجائب تصريح ينم عن جهل كبير لايمكن ان يغتفر بلد مثل الجزائر غني بموارده النفطية والغازية يقال عنها أنها فقيرة!!! الجزائر أكثر من 40 مليون نسمة ليس فيها رجل رشيد يحكم البلاد والعباد؟؟؟يتحدث عن الرجل وكأنه ولي من أولياء عالج جميع مشاكل المواطنين !!! لم نسمع مثل هذا الكلام حتى من بلدان ناطحت السحاب...مثل هؤلاء المسؤلين يجب وضعهم في مصحة أمراض النفسية عوض ان يتحملوا مسؤلية اكبر من ثقافتهم حقيقة هكذا يتم صنع الطواغيت...
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24 - mustapha الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:23
ومعجزته سوناطراك ....لاحول ولا قوة الا بلله
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1
25 - زلة لسان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:28
ممكن للجزائريين اما العالمين فهدا لا يستقيم
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0
26 - شي واحد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:32
صافي كملت ودابا يعيبون على المغاربة ويقولون عنهم عياشة وعلى الأقل بعدا ما رديناش الملك نبي رغم انه من سلالته
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27 - franco الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:32
هذا الوزير من اصحاب الشيتة في الجزائر ولا غريب ان يصدر منه مثل هذا الكلام.... في المغرب كذلك يشبه الملك باكثر من ذلك ب...... لا حول ولا قوة الا بالله...
على كل بوتفليقة سيغادر الحكم بعد عدة أشهر.... وسيغير هذا الوزير ومثله وجهة نظره الى البوصلة الجديدة
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28 - ماجد واويزغت الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:37
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن هذا منكر ماهذا الضلال
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29 - plombier brahim 0666771515 الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:38
لا حولة ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي
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