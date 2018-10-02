وزير جزائري يشبه الرئيس بوتفليقة بالنبي محمد

هسبريس - متابعة

كال وزير "المجاهدين" الجزائري، الطيب زيتوني، خلال استضافته في برنامج على قناة فضائية، المديح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وحاول زيتوني البرهنة على كلامه، بسرد مقولة مثيرة سمعها من أحد "المجاهدين" بمدينة أدرار جنوبي البلاد، قال فيها: "الله بعث محمدا رحمة للعالمين، وبعث الرئيس بوتفليقة رحمة للعالمين".

ولم يجد الوزير الجزائري حرجا بالقول إن الجزائر باتت مرتبطة باسم بوتفليقة، و"عيب وحرام" أن يقود البلاد شخص غيره.

وقال إن "الله يحب عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أتى إلى الحكم بخزينة "صفر"، وأنعش الاقتصاد ورقّى البلاد.

يذكر أن وزارة "المجاهدين" تهتم بضحايا ثورة التحرير الجزائرية، وأهالي "الشهداء والجرحى"، وتوفر لهم احتياجات الحياة.