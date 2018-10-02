الإمارات توفر المساندة للمتميزين وترحب بالابتكارات

هسبريس من دبي

استفادت العشرات من المشاريع من الدعم الذي توفره "إكسبو لايف"، عبر برنامج الشراكة والابتكار لمعرض "إكسبو 2020 دبي" في دولة الإمارات المتحدة، بقيمة تصل إلى حدود 100 ألف دولار أمريكي لكل واحد منها.

من بين الظافرين بالتمويل يلوح مشروع "بابل" القائم بين المملكة المتحدة ورواندا، والمهتم بقطاع الصحة عبر التكنولوجيات الحديثة، من خلال إرساء تطبيق "تشاتبوت" للهواتف الذكية لتقديم استشارات طبية ووصفات دوائية خاصة بكل حالة على حدة.

كما تمول "إكسبو لايف" مشروع "كاباديوالا"، من مدينة "تشيناي" الهندية، المهتم بتحويل النفايات في المناطق الحضرية بعيدا عن المطارح العامة للأزبال؛ وهو ما يساعد على خفض انبعاثات أوكسيد الكربون وزيادة دخل صغار تجار الخردة.

برنامج الشراكة والابتكار لـ"إكسبو 2020 بدبي" يرعى، أيضا، مشروع "Wave" من نيجيريا، لتميكن بلدان غرب إفريقيا من التعليم المهني، حيث يعمم من لاغوس دروسا بقطاعي السياحة والبيع بالتجزئة في المنطقة التي تعادل بطالة الشباب فيها نسبة متأرجحة بين 40 و80 في المائة.

شركة "Kintrans"، المستقرة بين أمريكا والإمارات لتقديم خدمات في الاتصالات وتقنيات المعلومات، تستفيد من الدعم ذاته في برنامجها المراهن على تعميم لغات الإشارة المختلفة وترجمتها؛ ضمانا لتواصل أفضل بين من يسمعون والفاقدين هذه الحاسة.

ومن الإكوادور تلوح "غو رايمي"، للخدمات السياحية، مستفيدة من دعم "إكسبو لايف" لمنصتها الرقمية التي تربط السائحين وتجارب المناطق المعزولة في البلد الجنوب أمريكي ذاته، مبتغية جذب الزوار إلى وجهات أقل بروزا أمام نظيراتها الكلاسيكية.

مؤسسة "كودير دوجو" عير الربحية، ومقرها دبلن الإيرلندية، حاملة لبرنامج مجتمعي عالمي قوامه متطوعون من أندية البرمجة المجانية، وتحرص على تعليم التعاطي مع الحواسيب ومتلف الدعامات الرقمية بارتباط مع التعليم؛ وهي تلقى الدعم الصادر من دبي.

تمويل برنامج الشراكة والابتكار ينصب أيضا على المشروع الروسي "بوساديليس"، المركز على البيئة والتعليم من خلال لعبة هدفها التوعية بأهمية الغابات عبر العالم، ممكنة المستخدمين من زراعة افتراضية للأشجار قبل نقلها إلى الواقع من خلال التطوع.

التميز في كندا، ضمن المشاريع المحتضنة من لدن "إكسبو لايف"، ارتبط بشركة "إنرجن إنكوربوريشن"، المستقرة في تورونتو، بعدما طورت تكنولوجيا تبريد صديقة للبيئة وفعالة من حيث الكلفة؛ وهو ما يجعل "التبريد الأخضر" قادرا على إنهاء عصر المكيفات الهوائية والثلاجات التقليدية.

جدير بالذكر أن المشاريع المغربية بمقدورها الاستفادة من تمويلات رابع دورات هذا البرنامج الصادر عن "إكسبو 2020 دبي"، في الإمارات العربية المتحدة، شريطة تقديم طلبات من أجل دراستها ضمن أجل ينتهي يوم 2 دجنبر من السنة الحالية.