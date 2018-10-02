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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تتهم إيران بتدبير هجوم فاشل في باريس

فرنسا تتهم إيران بتدبير هجوم فاشل في باريس

فرنسا تتهم إيران بتدبير هجوم فاشل في باريس
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:50

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المخابرات الفرنسية خلصت إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أمرت بشن هجوم باء بالفشل على مؤتمر لجماعة إيرانية معارضة قرب باريس في يونيو .

وأضاف "ووراء هذا، كان هناك تحقيق طويل ودقيق ومفصل أجرته أجهزتنا ومكننا من التوصل إلى هذه النتيجة وهي أن المسؤولية تقع دون شك على عاتق وزارة الاستخبارات".

وأشار المصدر إلى أن مسؤول الاستخبارات الإيراني سعيد هاشمي مقدم أمر بشن الهجوم الذي تم إحباطه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ياسين الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:12
هاد ايران ببغاتشي تحشم ..كتدعم بوليزريو ادا صحيحة ..الله يهديهم
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2 - دولة دموية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 18:39
حكام طهران الطائفيون لا يمكنهم أن يتواجدوا في هذا العالم بدون أن يهدروا الدماء لذلك فإن أي اتهام لهم بمحاولات قنبلة اامعارضين في فرنسا أمر صحيح ومؤكد.
لأن فرنسا تدعم حاليا إيران ضد العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا ترغب في الوقت الحاضر تازيم العلاقات مع حكام طهران أملا في الحصول على حقها من كعكة المصالح المتاتية من انسحاب واشنطن من الإنفاق النووي .
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