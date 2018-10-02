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كُتّاب وآراء
تايلاند تغلق شاطئا شهيرا بسبب "اختلالات بيئية"
قالت السلطات التايلاندية الثلاثاء إن شاطئا ظهر في فيلم "الشاطئ" (ذا بيتش) للنجم ليوناردو دي كابريو سيظل مغلقا لأجل غير مسمى لإتاحة الوقت أمام تعافي نظامه البيئي.
وأغلقت البلاد شاطئ مايا باي على جزيرة بي بي ليه ببحر أندامان لمدة أربعة شهور اعتبارا من أول يونيو حزيران في محاولة لإنقاذ الشعاب المرجانية بالمنطقة بعد أن تضررت بفعل ارتفاع درجات الحرارة ووفود السائحين بأعداد كبيرة.
وكان ما يصل إلى ستة آلاف زائر يأتون إلى الشاطئ يوميا على متن زوارق سريعة من جزر بي بي وبوكيت وكرابي.
وقال سونجتام سوكسوانج مدير مكتب المتنزهات الوطنية لرويترز "لم يكن الإغلاق لأربعة أشهر كافيا".
وأضاف "نحتاج إلى عام على الأقل أو حتى ما يصل إلى عامين وربما أكثر حتى تتعافى البيئة بما في ذلك الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والشاطئ".
وتساهم السياحة بنحو 12 في المئة من اقتصاد تايلاند لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن قدرة البلاد على استيعاب عدد الزوار الآخذ في التزايد بسرعة.