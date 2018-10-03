24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
- مصر تطلب ود المغرب بهدف الترشح لتنظيم كأس العالم 2030
- مسؤول حكومي يستبعد إلغاء العثماني لكتّاب الدولة
- الأمن يدخل قرية ابا محمد ويفتتح مفوضة للشرطة
"أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)
- "العدالة والتنمية" يتجاهل خطوبة يتيم ويطوي خلافاته مع "الأحرار" - (100)
- قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة - (80)
- هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (72)
- بعد جنوب إفريقيا .. قطاع السيارات بالمغرب يقترب من تجاوز إيطاليا - (61)
- ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصر تمنع ظهور مرتضى منصور في وسائل الإعلام
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري منع بث برنامج "مساء بيراميدز" والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بالإضافة إلى منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الظهور على جميع وسائل الإعلام.
ونشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا رسميا، أكد فيه أنه تم منع بث برنامج "مساء بيراميدز" لمدة 15 يوما بسبب ما تم عرضه في حلقتي 12 شتنبر، و27 من نفس الشهر وتضمنتا إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين والسماح له بالتلفظ بعبارات مسيئة تخالف ميثاق الشرف الإعلامي.
وقرر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد منع ظهور مرتضى منصور، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.