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الرئيسية | خارج الحدود | استطلاع: ترامب يُقهقر صورة الولايات المتحدة بالعالم

استطلاع: ترامب يُقهقر صورة الولايات المتحدة بالعالم

استطلاع: ترامب يُقهقر صورة الولايات المتحدة بالعالم
هسبريس - متابعة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:45

أفاد استطلاع جديد للرأي، بأن صورة الولايات المتحدة العالمية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ تولي دونالد ترامب، رئاسة البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بيو" الأمريكية لاستطلاعات الرأي، تراجع الثقة في الولايات المتحدة من وجهة نظر مواطني عدد من الدول.

كما تراجعت الثقة أيضا في ترامب نفسه إلى أدنى مستوى، حيث قال 27 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بأنه يفعل الشيء الصحيح في الشؤون العالمية.

وأجري الاستطلاع على عينة من 26 ألف شخص في 25 دولة، وتم استطلاع الآراء حول الثقة في قادة أربعة دول أخرى هي ألمانيا والصين وروسيا وفرنسا.

وتصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نسبة الآراء الإيجابية، حيث أعرب 52 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في قيادتها، مقابل 30 بالمائة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و24 بالمائة للرئيس الصيني شي جين بينغ، و46 بالمائة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر الاستطلاع أنه في إسرائيل على النقيض، كانت نسب تأييد ترامب هي الأعلى.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 20 ماي حتى 12 غشت 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد زين العابدين الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 01:10
لو قدر لهذا الاستفتاء أن يشمل الحكام العرب لحصلوا على أرقام يخجل لها الشيطان وأما ترامب والآخرون فيقدمون لشعوبهم كل ما يخول لهم تحقيق الكرامة والعيش الكريم.
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2 - Abdellah baroudi الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 01:29
رغم هدا الاستطلاع هدا الرجل يعمل ليل نهار من أجل أمريكا...شعاره أمريكا اولا... الاقتصاد الامريكي هو الاقوى في عهده والدليل انخفاض البطالة الى 2% .
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