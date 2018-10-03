استطلاع: ترامب يُقهقر صورة الولايات المتحدة بالعالم

هسبريس - متابعة

أفاد استطلاع جديد للرأي، بأن صورة الولايات المتحدة العالمية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ تولي دونالد ترامب، رئاسة البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بيو" الأمريكية لاستطلاعات الرأي، تراجع الثقة في الولايات المتحدة من وجهة نظر مواطني عدد من الدول.

كما تراجعت الثقة أيضا في ترامب نفسه إلى أدنى مستوى، حيث قال 27 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بأنه يفعل الشيء الصحيح في الشؤون العالمية.

وأجري الاستطلاع على عينة من 26 ألف شخص في 25 دولة، وتم استطلاع الآراء حول الثقة في قادة أربعة دول أخرى هي ألمانيا والصين وروسيا وفرنسا.

وتصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نسبة الآراء الإيجابية، حيث أعرب 52 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في قيادتها، مقابل 30 بالمائة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و24 بالمائة للرئيس الصيني شي جين بينغ، و46 بالمائة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر الاستطلاع أنه في إسرائيل على النقيض، كانت نسب تأييد ترامب هي الأعلى.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 20 ماي حتى 12 غشت 2018.