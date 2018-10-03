24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
- مصر تطلب ود المغرب بهدف الترشح لتنظيم كأس العالم 2030
- مسؤول حكومي يستبعد إلغاء العثماني لكتّاب الدولة
- الأمن يدخل قرية ابا محمد ويفتتح مفوضة للشرطة
"أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)
- "العدالة والتنمية" يتجاهل خطوبة يتيم ويطوي خلافاته مع "الأحرار" - (100)
- قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة - (78)
- هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (72)
- بعد جنوب إفريقيا .. قطاع السيارات بالمغرب يقترب من تجاوز إيطاليا - (60)
- ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استطلاع: ترامب يُقهقر صورة الولايات المتحدة بالعالم
أفاد استطلاع جديد للرأي، بأن صورة الولايات المتحدة العالمية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ تولي دونالد ترامب، رئاسة البلاد.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بيو" الأمريكية لاستطلاعات الرأي، تراجع الثقة في الولايات المتحدة من وجهة نظر مواطني عدد من الدول.
كما تراجعت الثقة أيضا في ترامب نفسه إلى أدنى مستوى، حيث قال 27 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بأنه يفعل الشيء الصحيح في الشؤون العالمية.
وأجري الاستطلاع على عينة من 26 ألف شخص في 25 دولة، وتم استطلاع الآراء حول الثقة في قادة أربعة دول أخرى هي ألمانيا والصين وروسيا وفرنسا.
وتصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نسبة الآراء الإيجابية، حيث أعرب 52 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في قيادتها، مقابل 30 بالمائة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و24 بالمائة للرئيس الصيني شي جين بينغ، و46 بالمائة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأظهر الاستطلاع أنه في إسرائيل على النقيض، كانت نسب تأييد ترامب هي الأعلى.
وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 20 ماي حتى 12 غشت 2018.