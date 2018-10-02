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الرئيسية | خارج الحدود | تحويلات مالية تورط عشرات الأشخاص في تركيا

تحويلات مالية تورط عشرات الأشخاص في تركيا

تحويلات مالية تورط عشرات الأشخاص في تركيا
هسبريس - ا ف ب
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 17:11

ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن أكثر من 200 شخص جرى إيقافهم الثلاثاء في تركيا، في إطار تحقيق حول عمليات تحويل مالية غير شرعية إلى حسابات في الولايات المتحدة يعود معظمها إلى إيرانيين.

وأوضحت وكالة الأناضول الرسمية أن القضاء أصدر 417 مذكرة إيقاف بالإجمال، وأن 216 شخصا قد اعتقلوا حتى الآن في 40 محافظة.

وأضافت أن الأشخاص المعنيين بمذكرات الإيقاف يشتبه في أنهم حولوا، منذ بداية 2017، ما يقدر بأكثر من 400 مليون دولار إلى حوالى 28 ألف حساب مصرفي في الولايات المتحدة يعود القسم الأكبر منها إلى إيرانيين يقيمون هناك.

ويسود الاعتقاد أن المشتبه فيهم حققوا أرباحا كبيرة من خلال الحصول على "عمولات" لقاء عمليات التحويل التي أجريت من خلال مصارف أو عبر أجهزة الصرف الآلية؛ وهم متهمون بـ"الإساءة إلى الأمن المالي والاقتصادي" لتركيا، وبانتهاك القوانين المتعلقة بـ"مكافحة تبييض الأموال" و"التصدي لتمويل الإرهاب".

وجرت عمليات التحويل المشبوهة إبان فترة سجلت خلالها الليرة التركية تراجعا ثابتا أمام الدولار، بلغ الذروة في غشت على خلفية نسبة تضخم كبيرة وأزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.

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