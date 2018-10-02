إسبانيا تضبط عصابة في السجون مرتبطة بداعش

هسبريس - متابعة

تمكنت قوات الأمن الإسبانية من تفكيك عصابة إجرامية تعمل في عدد من السجون ويشتبه في أن لها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا باسم داعش.

وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن المتهمين الـ 25 الموجودين في 17 مركز احتجاز مختلف، متهمون بمحاولة تجنيد سجناء آخرين من أجل قضيتهم.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة ، فإن هذه العملية هي الأولى من نوعها في أوروبا ، وإنها تطلبت تعاوناً وثيقاً بين مسؤولي الاحتجاز.

وقالت الوزارة إن بعض المشتبه بهم من المواطنين الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام.

وتم تصنيف المجموعة على أنها "خطر محتمل على الأمن والسلامة"، خاصةً أنه كان من المتوقع إطلاق سراح بعض الأعضاء منهم قريبًا.