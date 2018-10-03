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كُتّاب وآراء
النيابة الفرنسية تؤيد استمرار اتهام بنزيمة بالابتزاز
تؤيد النيابة الفرنسية استمرار التحقيق في محاولة ابتزاز اللاعب ماتيو فالبوينا المفتوح منذ 2015 والذي تورط فيه، ضمن آخرين، مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة (ليكيب) أن هذا سيكون موقف النيابة في الجلسة التي ستعقد غدا الخميس في محكمة استئناف باريس.
وستنظر المحكمة في طلب إلغاء القضية المقدم من دفاع بنزيمة وثلاثة آخرين.
وسيتوجب على القضاة، الذين لن يعلنوا غالبا عن حكمهم، دراسة القضية من جديد وذلك بعدما قررت المحكمة العليا في يوليوز 2017 قرارا قضائيا أوليا ضد طلب الدفاع بإلغاء الاتهام.
وأعاد قرار العليا القضية إلى محكمة الاستئناف، حيث سيؤكد الدفاع مجددا أن الاتهام اشتمل على عيوب إجرائية.