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كُتّاب وآراء
دراسة تكشف التأثيرات السلبية لألعاب الفيديو العنيفة
قالت دراسة حديثة إن ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تكون لها علاقة وطيدة ببعض الممارسات العدوانية عند المراهقين.
وكشف باحثون من جامعة "دارتموث" الأمريكية نتائج لـ24 دراسة من جميع أنحاء العالم، وجدت أن الأطفال يصبحون أكثر عدوانية عندما يلعبون ألعاب فيديو عنيفة.
ووفقاً للدراسة ذاتها، فإن السلوكيات العدوانية تبدأ في الظهور بين سن ثلاثة أشهر وأربع سنوات بعد أن يشرع الأطفال في لعب ألعاب الفيديو العنيفة، وقال المصدر إن سلوكهم العنيف شمل الشجار في المدرسة أو ضرب شخص آخر ليس من أفراد العائلة.
وشملت الدراسة الدولية أكثر من 17 ألف مراهق، تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و19 سنة، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2017، حيث أكدت أن ألعاب الأطفال أدت إلى زيادة العدوان الجسدي مع مرور الوقت لدى هذه العينات.