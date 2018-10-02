24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟ عدد المشاركين : 38370
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية (5.00)

  2. مبيد القوارض يرسل ثلاثينيا إلى "الإنعاش" بسطّات (5.00)

  3. الدولة البقرة (5.00)

  4. "أمنستي" تحشد حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)

  5. محاولتا انتحار في يوم واحد بسطات وبرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | محكمة هولندية تقرر عدم تسليم شعو إلى المغرب

محكمة هولندية تقرر عدم تسليم شعو إلى المغرب

محكمة هولندية تقرر عدم تسليم شعو إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:40

قضت محكمة النقض الهولندية، الثلاثاء، بعدم تسليم سعيد شعو للسلطات المغربية، معلّلة قرارها بعدم استناد القضية إلى "معاهدة التسليم" وربطها بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي قرار المحكمة بعدما طالبت السلطات المغربية بتسليم شعو لمقاضاته جنائيا بتهم مرتبطة بالرشوة، وتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي بالمخدرات.

وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أصدرت بلاغا في الموضوع أشارت من خلاله إلى أن "المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015"، مضيفة أنه "تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - abdel الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:55
ونعم القضاء. بلاد الديموقراطية وحرية التعبير بامتياز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:03
أريد أن أكتب تعليقا والمرجو من هيسبريس أن تنشره : يا مغاربة لا تلتفتوا لمثل هذه الاخبار ، خبر تغير شكل مايسة سلامة الناجي وخبر اشتعال النيران بسبب الجن في ازيلال وزيد وزيد راه المخزن أو الدولة العميقة سموه كما شئتم المهم الشخص الذي يوجد ذهنكم الان فهو يريد إلهاء الشعب عن مقتل حياة ، لأنه يعرف إذا انتفض الشعب فمعندك مادير ، المهم من هادشي كامل راه مايسة راه غير بوق للمخرن حيث كون كانت ضد سياسة المخزن راه كون غبرها شحال هادي ، المهم الذين يدافعون عن الشعب يوجدون في السجون (الزفزافي ، المهداوي وزيد وزيد ...) ، اخيرا أقول للشعب أن بلدي لو يتساوى فيه الحاكم والمواطن في الحقوق والواجبات أو لو تم توزيع ثروة البلاد من ذهب وفوسفاط على الشعب بدل تكديسها وتهريبها إلى بنما والله لكنا من الدول المتقدمة على الصعيد العالمي ، راه داك السيد لقلت ليكم راه مباغيش للشعب اتعلم ويقرا حيث عارف أن الشعب إذا كان مثقفا وواعيا ف.... كملوا من راسكم المهم باغي شعب مكلخ ومشرمل ومكبوت باش ديما اسرقولا وانهبوا الثروة ، المرجو أن تنشروا تعليقي إن كانت هناك حرية الرأي في هيسبريس وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
3 - مراد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:05
نحن هنا في هولندا نعرف هذا السيد كتاجر معروف في تلك المادة المحذورة منذ التسعينات وله مشاريع ضخمة بالمغرب وهولندا و مول بأموال الضخمة حملته الانتخابية وفاز بكرسي في البرلمان وهذا كان يعد من أوفى الاصدقاء لسياسي ريفي معروف على الساحة الوطنية، اين كانت الدولة كل هذه السنين اذن؟ لماذا تريد اعتقاله بالضبط بعدما ساند وأيد حراك الريف وقادته؟ القضية اذن سياسية اكثر منها قضية تجارة في المخدرات!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
4 - أستاذ الإجتماعيات الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:11
و لماذا يُسلم للمغرب ؟؟؟
هل نسيتم أن المغرب أفضل من هولاندا و فرنسا و كل دول أوروبا الغربية ؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - متتبع الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:12
بعد الآن على المغرب أن يتعامل بالمثل مع هولندا و أن يرفض تسليم أي مطلوب من هذا البلد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
6 - بولفضايح الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:13
ادا كانت هولندا تعتبر اكبر سوق مستورد للحشبش المغربي فهل تظنون انها ستسلم احد اباطرة هده المادة للمغرب ؟ خصوصا ادا علمنا ان جل المهاجرين اليها هم من الشمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - Abderrahmane Bendriss الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:17
ليس هناك اي تعبير او حرية. حكم سياسي بامتياز. الدمقراطية غلاف جميل يسنعمل لبسط سيطرة الدول الأوربية على الدول العربية و الإفريقية. القتل و الإتحار الدولي في المخدرات هو ايضا محمي بالدمقراطية. الوعي و المعرفة و العلم هم الوسيلة للنمو والإزدهار ز استراد مفاهيم و ثقافات لا يككن ان يؤدي الا الى الهوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
8 - شي واحد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:19
زعما هولاندا راها باغية الخير للمغرب باش تسلم هادا المجرم راه مخلياه عندها تقضي به مأربها 'تستعمله كورقة ضغط على المغرب متى كانت لها مصلحة في ذلك' لن تسلمه إلا في صفقة تكون هي الرابحة فيها وخلي الحاقدين يطبلون ويزمرون ويعتمدون على الأجنبي دابا يطفروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - ملاحض الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:20
ادا ضهر السبب بطل العجب وأخيرا تتبعوا حساب وزير خارجية هولندا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - ولد حميدو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:25
من حقها و لكن عندما يهرب مافيوزي هولندي للمغرب و هو مبحوث عنه
ما عندناش
انا لا يهمني الموضوع و لكن عندي تساءل واحد
لمادا المستثمرون ريافة غالبا لا يشغلون أبناء منطقتهم ففي هولندا مشاريعهم يشتغل فيها أوروبيون و حتى في مدن مغربية عندهم شغيلة من مدن أخرى فما هو السبب فهل الريفي يريد فقط التسيير و يرفض العمل
اما عن شعو فجهات نافذة هي التي أخبرته حتى هرب من المغرب قبل مذكرة الاعتقال لأنهم عندما كان برلماني كانوا يدهبون على حسابه لقضاء سهرات في إقامته بماربيا و مدن أخرى إسبانية و حتى الآن فبعضهم ليس في صالحهم تسليمه حتى لا يفضحهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - الوطنية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:25
بطبيعة الحال اتضح ان هولاندا حامية اباطرة المخدرات التي تسهم في اقتصاد بلادها. وإلا ما مصدر هذه القوارب التي تهجر الشباب الى الضفة الاخرى وبدون مقابل الا من طرف هؤلاء الذين شعروا بالاختناق والضيق من شرطة الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - هولندا دولة ديموقراطية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:55
ليس مثل المغرب الذي يدين الأشخاص بعشرين سنة لمطالبته بأدنى الحقوق مثل المستشفى. عاااااااااااار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - bensaid الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:55
ادا كانت تهمة تهريب المخدرات إلى الخارج مقابل الأورو للمزارعين بالريف تابثة. لمادا لم تتم حماية هولندا من مخدراتكم مند زمان و لم تتم متابعته و قد كان برلمانيا و عند ترشحه حصل على وثائق ملف الترشيح دون مشاكل.و لم تتم متابعته إلا في أحداث الحسيمة.اعتقد أن كل التهم ليس الهدف منها إحقاق الحق.و انما لغاية في نفس يعقوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.