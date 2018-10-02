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كُتّاب وآراء
محكمة هولندية تقرر عدم تسليم شعو إلى المغرب
قضت محكمة النقض الهولندية، الثلاثاء، بعدم تسليم سعيد شعو للسلطات المغربية، معلّلة قرارها بعدم استناد القضية إلى "معاهدة التسليم" وربطها بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي قرار المحكمة بعدما طالبت السلطات المغربية بتسليم شعو لمقاضاته جنائيا بتهم مرتبطة بالرشوة، وتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي بالمخدرات.
وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أصدرت بلاغا في الموضوع أشارت من خلاله إلى أن "المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015"، مضيفة أنه "تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هل نسيتم أن المغرب أفضل من هولاندا و فرنسا و كل دول أوروبا الغربية ؟!!!
ما عندناش
انا لا يهمني الموضوع و لكن عندي تساءل واحد
لمادا المستثمرون ريافة غالبا لا يشغلون أبناء منطقتهم ففي هولندا مشاريعهم يشتغل فيها أوروبيون و حتى في مدن مغربية عندهم شغيلة من مدن أخرى فما هو السبب فهل الريفي يريد فقط التسيير و يرفض العمل
اما عن شعو فجهات نافذة هي التي أخبرته حتى هرب من المغرب قبل مذكرة الاعتقال لأنهم عندما كان برلماني كانوا يدهبون على حسابه لقضاء سهرات في إقامته بماربيا و مدن أخرى إسبانية و حتى الآن فبعضهم ليس في صالحهم تسليمه حتى لا يفضحهم