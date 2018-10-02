محكمة هولندية تقرر عدم تسليم شعو إلى المغرب

هسبريس من الرباط

قضت محكمة النقض الهولندية، الثلاثاء، بعدم تسليم سعيد شعو للسلطات المغربية، معلّلة قرارها بعدم استناد القضية إلى "معاهدة التسليم" وربطها بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي قرار المحكمة بعدما طالبت السلطات المغربية بتسليم شعو لمقاضاته جنائيا بتهم مرتبطة بالرشوة، وتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي بالمخدرات.

وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أصدرت بلاغا في الموضوع أشارت من خلاله إلى أن "المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015"، مضيفة أنه "تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة".