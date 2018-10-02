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الرئيس الفرنسي ماكرون يقبل استقالة وزير الداخلية
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:58
قبِل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته مصار إعلامية متطابقة.
كما كلف الوزير الأول ايدوار فيليب بتسيير الوزارة نيابة عن الوزير المستقيل، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
وكان كولومب قد أعرب عن تمسكه بموقفه من مغادرة الحكومة، وعدم سحب استقالته، التي قدمها أمس الاثنين، لافتا إلى أن استقالته تنبع من رغبته في التفرغ لحملته الانتخابية لرئاسة بلدية ليون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - نوض الحلوف الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:10
و كيف لا و كلما عاهدوا عهدا ,واش تا ليوم عادا تحطيتي هنا
2 - bensaid الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:27
قال لك المغرب احسن من فرنسا.هاك البارود..
3 - أبو طاگاز الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:30
الديمقراطية ديال بالصح ماشي ديمقراطية "أنا ربكم الأعلى" .. فكرني غير بالوزير ديالنا لحسن الداودي لي دار فضيحة قد راسو و دفع استقالة و خلاوها 4 أشهر عاد رفضوها ليه و عاااادي .. نطحو راسكم مع الحيط !
4 - مواطن الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 01:13
شوف الدول المتقدمة بين عشية وضحاها ياخد القرار ...كيفما كانت الحالة اقالة او استقالة. ...بالعكس في وطني الحبييب..
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