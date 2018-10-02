الرئيس الفرنسي ماكرون يقبل استقالة وزير الداخلية

هسبريس ـ مُتابعة

قبِل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته مصار إعلامية متطابقة.

كما كلف الوزير الأول ايدوار فيليب بتسيير الوزارة نيابة عن الوزير المستقيل، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.

وكان كولومب قد أعرب عن تمسكه بموقفه من مغادرة الحكومة، وعدم سحب استقالته، التي قدمها أمس الاثنين، لافتا إلى أن استقالته تنبع من رغبته في التفرغ لحملته الانتخابية لرئاسة بلدية ليون.