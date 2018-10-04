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الرئيسية | خارج الحدود | الأسد يتوقع إسدال الستار قريبا على الحرب السورية

الأسد يتوقع إسدال الستار قريبا على الحرب السورية

الأسد يتوقع إسدال الستار قريبا على الحرب السورية
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 00:06

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن ثقته في أن حكومة بلاده ستتمكن قريبا جدا من بسط سيطرتها على جميع الأراضي السورية، وأشار إلى أن هذا سيمهد الطريق إلى عودة بلاده إلى دورها المحوري العربي.

وقال في مقابلة مع جريدة "الشاهد" الكويتية، نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء:"استعدنا أغلب المدن السورية من قبضة الإرهابيين المجرمين ... وبإذن الله، قريبا جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها على جميع الأراضي السورية".

وأكد :"قريبا سيسدل الستار على هذه الحرب الإرهابية، وتتغير اللعبة السياسية, وستعود سورية إلى دورها المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة، كما كانت من قبل, وسيعود جميع المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم".

وتحدث عن أن "كثيراً من الدول العربية بيننا وبينها تفاهم كبير, وهناك دول غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها، وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلى سورية لترتيب عودتهم، سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية".

وانتقد الرئيس السوري أداء الإعلام العربي خلال الأزمة السورية، واعتبر أنه "انساق وراء المؤسسات الصهيونية الأمريكية التي تحرص كل الحرص على تشويه صورة دول الشرق الأوسط، وبالأخص سورية".

وأشاد الأسد بـ"موقف الكويت المشرف في قمم المانحين لدعم الشعب السوري التي دعا لها وتبناها الأمير الشيخ صباح الأحمد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - harrokki الخميس 04 أكتوبر 2018 - 00:21
Les juifs, leurs protecteurs "occidentaux "et leurs bailleurs " indiens de la péninsule d'Arabie " voulaient détruire le Hizbollah en détruisant la Syrie, pas seulement qu'ils ont échoués pire encore !! les fournisseurs d'armes " Iran " son à leurs frontières !! Paraît il que les juifs sont intelligents !!! Je dirai plutôt vicieux .
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2 - لولا الخميس 04 أكتوبر 2018 - 00:30
السعودية مادا تقول في اشعارها اليوم
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3 - لكل ذي حق حنقه الخميس 04 أكتوبر 2018 - 00:32
كان ادريس هاني على صواب في توقعه ، كان صائبا من تلك الوجهة من سنوات عدة
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4 - Seddam الخميس 04 أكتوبر 2018 - 00:55
أين من كانوا يتبجحون من العرب و يقولون أن سقوط الأسد بعد أيام و ليس أسابيع؟
أين من صرفوا المليارات من الدولارات من أجل إسقاط المجرم الأسد؟
أين من باعتهم أمريكا وهم إسقاط الأسد لتدور الأيام و تصبح روسيا و تركيا و إيران هما اللاعبين الأساسيين في الملعب السوري و هم من يقررون كل شيء بعيدا حنى عن أمريكا و الإتحاد الأروبي؟
أقول للسعودية و الإمارات و مصر ستسقط أنظمتكم و سيبقى المجرم بشار الأسد لأنكم خنتم الدين و الأوطان و الشعوب...و الأيام بيننا.
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