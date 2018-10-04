الأسد يتوقع إسدال الستار قريبا على الحرب السورية

هسبريس - د .ب .أ

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن ثقته في أن حكومة بلاده ستتمكن قريبا جدا من بسط سيطرتها على جميع الأراضي السورية، وأشار إلى أن هذا سيمهد الطريق إلى عودة بلاده إلى دورها المحوري العربي.

وقال في مقابلة مع جريدة "الشاهد" الكويتية، نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء:"استعدنا أغلب المدن السورية من قبضة الإرهابيين المجرمين ... وبإذن الله، قريبا جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها على جميع الأراضي السورية".

وأكد :"قريبا سيسدل الستار على هذه الحرب الإرهابية، وتتغير اللعبة السياسية, وستعود سورية إلى دورها المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة، كما كانت من قبل, وسيعود جميع المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم".

وتحدث عن أن "كثيراً من الدول العربية بيننا وبينها تفاهم كبير, وهناك دول غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها، وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلى سورية لترتيب عودتهم، سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية".

وانتقد الرئيس السوري أداء الإعلام العربي خلال الأزمة السورية، واعتبر أنه "انساق وراء المؤسسات الصهيونية الأمريكية التي تحرص كل الحرص على تشويه صورة دول الشرق الأوسط، وبالأخص سورية".

وأشاد الأسد بـ"موقف الكويت المشرف في قمم المانحين لدعم الشعب السوري التي دعا لها وتبناها الأمير الشيخ صباح الأحمد".