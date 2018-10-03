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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر العاهل السعودي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر العاهل السعودي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر العاهل السعودي
هسبريس - رويترز
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:30

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح غير دبلوماسي بشأن السعودية الحليف الوثيق لبلاده يوم الثلاثاء قائلا إنه حذر العاهل السعودي الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.

وقال ترامب أمام تجمع انتخابي في ساوثافن في مسيسبي "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت ‘أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشك‘".

ولم يذكر ترامب متى قال ذلك للعاهل السعودي.

وبرغم الكلام الخشن فقد أقامت إدارة ترامب علاقة وثيقة مع السعودية التي تعتبرها حصنا في مواجهة طموح إيران بالمنطقة.

كانت السعودية المحطة الأولى في أولى رحلاته الدولية بعد توليه الرئاسة العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ترامب اتصل بالملك سلمان يوم السبت وإنهما بحثا الجهود الرامية للحفاظ على إمدادات النفط لدعم استقرار سوق الخام ونمو الاقتصاد العالمي.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انتقدها ترامب بسبب ارتفاع أسعار النفط.

كان ترامب قد قال في حديث بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي إن أعضاء أوبك "كالعادة ينهبون باقي العالم".

وقال ترامب "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار".

وضغط أيضا على حلفاء آخرين للولايات المتحدة منهم اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا لتحمل جزء أكبر من العبء المالي للدفاع عنهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:43
كل ماقاله ترامب صحييييح ومعروف لكل الشعوب.وهو ينطبق على كل الحكام العرب بدون إستثناء .
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107
2 - تازي حر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:45
وهل كدب في تصريحه¿!
هدا الرئيس لديه ميزة لم تكن عند سابقيه
انه صريح و غير منافق
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113
3 - من كل بﻻد عربية الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:48
أنصح رؤساء الدول العربية وملوكها أن يتقربوا إلى الله ولشعوبهم ...والله سبحانه هو القادر وحده على حمايتهم بقوته وجبروته ....ﻷن من خاف الله ...أخاف الله عدوه منه....ومن خاف الله كان مع شعبه وكان شعبه معه
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93
4 - samir الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:49
ومن يهن الله فما له من مُكرِم ... أتحدى آل سعود أن يردو على أمريكا مثلما فعلو مع كندا ... مع العلم أنه لا مجال للمقارنة بين إهانة ترامب للملك سلمان شخصيا وبين كندا التي انتقدت وضعية حقوق الإنسان في المملكة فقط !!
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73
5 - مغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:52
هل سينقلب السحر على الساحر؟ يا أيها الملك سلمان لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم ،إياك ثم إياك من غدرهم وخدلانهم لكم ولنا ،إذا كنتم نسيتم عروبتكم وأعرافكم وتقاليدكم فنحن لن ننسى ما تركه لنا أنيائنا من مكة والمدينة ،استفيقوا رحمكم الله أسمعوا وفقكم الله
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41
6 - diaz med الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:53
انا احب السعودية والسعوديون مثل حبي للمغاربة وللمغرب.ولكن اذا كان هذا صحيح ولم تكن هناك ردة فعل ولو على الاقل من الشعب السعودي ( اما الملك فسافهم)، فيرحمنا الله.ولكن ماذا استطيع ان اقول .هذا الرجل احمق.وسبق ان اطلق مثل هذه الفتاهات تجاه المكسيك،ايران،كندا،الصين......الله اعفو عليه مريض بالعظمة.
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-22
7 - كلام الحق الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:58
سبحان الله اسد علي وفي الحروب نعامة ،تسجنون العلماء وتحاربون الدين وتبعثرون اموال المسلمين كي يرضى عليكم ترامب لكن مع الاسف لم ولن يرضى ولو اعطيتموه كل ما تملكون اتعلمون لماذا لان الله عز وجل يقول #لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الدي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير #صدق رب العزة . لو هاته الاموال الطائلة استثمرتموها في شباب المسلمين لكان خيرا لكم ولهم ، ولردوا عنكم اذى ترامب واليهود ووووو
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13
8 - ملاحض في بلاد العجاءب الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:59
انها الحقيقة .
والله العضيم ما اكدب .
انا شخصيا اعتبره شخص صريح وليس منافق
مكلامه هادا ينطبق على جل حكام العرب
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10
9 - wood الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:59
هذا الكلام للأسف لا ينطبق فقط على الملك السعودي فقط بل على كل الحكام العرب و الذي يمسك الغرب برقابهم ، فهم مند البداية باعوا بلدانهم و تآمروا على بعضهم البعض لارضاء أمريكا من أجل الحفاض على كراسيهم و الإحتفاض بمظاهر الأبهة الزائفة . و رغم ما قدموا و يقدمون للغرب فلن يرضوا عنهم و سيتخلون عنهم في اول فرصة أو مناسبة . فالغرب اتبع القاعدة المعروفة لحكم الشعوب العربية انه لا يحكم العبيد الا عبد منهم !!!
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7
10 - جاد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:00
تصريح أقل من هذا شأنا من ألمانيا و كندا أقامت السعودية عاصفة من أجلها. هل تجرؤ على فعل ذلك مع العم سام؟
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13
11 - هشام الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:03
الله يحمي السعودية وليست أمريكا .،ﻷن أمريكا ﻻتستطيع حتى حماية نفسها إﻻ بإذن الله تعالى الخالق.
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-10
12 - عثمان الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:03
الحمد الله الذي وهب ترمب للزعماء العرب
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7
13 - مغربية الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:09
الله الرحم والديك اترامب الى شوف لنا التمن الحج العمرة ماشي غير البترول ..وشكرا
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5
14 - otman الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:10
أحب هذا الرجل رغم كرهي له وتعجبني صراحته كيما كنقولوا حنا كيجيك من اللخر و نيشان واللهم عدو صادق و شجاع و لا صديق نذل و جبان
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3
15 - Peace الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:11
"كان ترامب قد قال في حديث بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي إن أعضاء أوبك "كالعادة ينهبون باقي العالم".

وقال ترامب "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار"."

اتفق تماما مع ترامب في هذا الامر و في امور كثيرة, لاننا نحن ايضا اي المغرب لنا علاقات قوية و تاريخية و اكثر من هذا و ذاك اخوية مثينة, و نحن ممتنين لها كل الامتنان بدعمها اللامشروط لقضية صحراءنا و وحدتنا الترابية, فعلا السعودية صديق وفي لنا, و ايضا في احداث الريف وقفت بجانبنا. و لكن من الناحية الاقتصادية و اسعار النفط لا تحرك ساكنا و لا تسثمر, رغم امكانياتها الهائلة.
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2
16 - النقاطع المحبوب الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:12
من المتوقع أن يشعل الرئيس
الأمريكي الحرب العالمية الثالثلة
وسيفوزبضم الدول العربية والإفريقية
إلى حوزته القوة العظمى في العالم
لأن المماليك ورؤساءالعرب
وإفريقياغيرمنتخبين من الشعب
الحكم بالانقلابات والحكم بتوارث
الأجداد.وشعوب هذه المناطق
تعاني من الويلات من حكامها
المتحكمين في الشاذة والفاذة
ويجب أخذخطاب ترامب بعن الاعتبار
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-1
17 - محمد سعيد KSA الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:13
السلام عليكم

ترامب متضايق من الموقف السعودية من نقل السفرة للقدس + إرتفاع أسعار النفط إلى 85 دولار للبرميل الواحد (هذا بإختصار شديد) .. صفقات تقنية وتجارية وعسكرية أساسية مع أمريكا من غير 480 مليار صفقات إضافيه ..

ترامب رجل مال وأعمال أكثر منه سياسي ولهذا يمتاز أسلوبه بالفضاضه والإندفاع ..

ترامب رلما لا يعرف بأن للسعودية الفضل في تسعير النفط بالدولار ولولا هذا لما كانت امريكا بهذه القوة الإقتصاديه وفي أي وقت ستغير المملكة البيع لليوان الصيني مثلا أو غير ذلك.

ردة الفعل السعودية في إعتقادي ستطةن بروغرماتيه ولكنها لن تسمح بتصريحات ترامب أن تمر مرور الكرام

عندما ماطل ترامب في صفقة نظام الدفاع الجوي ثاد توجهت السعودية لروسيا وتعاقدت على نظام S 400 مع عقد تصنيعه محليا

سيذعب ترامب مثل ما ذهب اوباما وبقي الملك سلمان في مكانه.
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0
18 - العماري الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:15
اليهود والنصارى وجميع الأجناس والديانات لا تهمهم عقيدتك.
إلى يومنا هذا لم ألتق لا يهوديا ولا نصرانيا طلب مني إعتناق دينه ليصبح راضيا علي ولهذا فالإستشهاد بالآية لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إستشهاد خاطئ. العالم يبحث عن الفرص المذرة للدخل ولا تهمه الخرافات.
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-1
19 - ابو جهل الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:16
برامج التعاون الامريكي السعودي تسير على مايرام ، تصريحات ترامب العنترية في الدوائر الانتخابية لاتستحق الرد عليها لفضيا وهذا مافعلته المانيا وفرنسا واليابان وكوريا ، بالنسبة للسعودية سيكون الرد عمليا الاسبوع القادم عند زيارة بوتين للرياض بمزيد من العقود مع روسيا .
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0
20 - phonix الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:19
من بين اقوى الفتن التي اعلمنا بها رسولنا الكريم فههاهو زمن الفتن يستمر في الظهور الله الطف بينا!! هل سترجعون العلاقات مع كندا وتطلبون منها الصفح الان ام ستعولون على مصر و البحرين والإمارات ووو
والله انكم اضعف من ان تحكمو السعودية...
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