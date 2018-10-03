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كُتّاب وآراء
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر العاهل السعودي
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح غير دبلوماسي بشأن السعودية الحليف الوثيق لبلاده يوم الثلاثاء قائلا إنه حذر العاهل السعودي الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.
وقال ترامب أمام تجمع انتخابي في ساوثافن في مسيسبي "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت ‘أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشك‘".
ولم يذكر ترامب متى قال ذلك للعاهل السعودي.
وبرغم الكلام الخشن فقد أقامت إدارة ترامب علاقة وثيقة مع السعودية التي تعتبرها حصنا في مواجهة طموح إيران بالمنطقة.
كانت السعودية المحطة الأولى في أولى رحلاته الدولية بعد توليه الرئاسة العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ترامب اتصل بالملك سلمان يوم السبت وإنهما بحثا الجهود الرامية للحفاظ على إمدادات النفط لدعم استقرار سوق الخام ونمو الاقتصاد العالمي.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انتقدها ترامب بسبب ارتفاع أسعار النفط.
كان ترامب قد قال في حديث بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي إن أعضاء أوبك "كالعادة ينهبون باقي العالم".
وقال ترامب "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار".
وضغط أيضا على حلفاء آخرين للولايات المتحدة منهم اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا لتحمل جزء أكبر من العبء المالي للدفاع عنهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
هدا الرئيس لديه ميزة لم تكن عند سابقيه
انه صريح و غير منافق
والله العضيم ما اكدب .
انا شخصيا اعتبره شخص صريح وليس منافق
مكلامه هادا ينطبق على جل حكام العرب
وقال ترامب "نحن ندافع عن كثير من تلك الدول دون مقابل، وبعد ذلك يستغلوننا ويرفعون أسعار النفط. هذا ليس جيدا. نريدهم أن يتوقفوا عن رفع الأسعار"."
اتفق تماما مع ترامب في هذا الامر و في امور كثيرة, لاننا نحن ايضا اي المغرب لنا علاقات قوية و تاريخية و اكثر من هذا و ذاك اخوية مثينة, و نحن ممتنين لها كل الامتنان بدعمها اللامشروط لقضية صحراءنا و وحدتنا الترابية, فعلا السعودية صديق وفي لنا, و ايضا في احداث الريف وقفت بجانبنا. و لكن من الناحية الاقتصادية و اسعار النفط لا تحرك ساكنا و لا تسثمر, رغم امكانياتها الهائلة.
الأمريكي الحرب العالمية الثالثلة
وسيفوزبضم الدول العربية والإفريقية
إلى حوزته القوة العظمى في العالم
لأن المماليك ورؤساءالعرب
وإفريقياغيرمنتخبين من الشعب
الحكم بالانقلابات والحكم بتوارث
الأجداد.وشعوب هذه المناطق
تعاني من الويلات من حكامها
المتحكمين في الشاذة والفاذة
ويجب أخذخطاب ترامب بعن الاعتبار
ترامب متضايق من الموقف السعودية من نقل السفرة للقدس + إرتفاع أسعار النفط إلى 85 دولار للبرميل الواحد (هذا بإختصار شديد) .. صفقات تقنية وتجارية وعسكرية أساسية مع أمريكا من غير 480 مليار صفقات إضافيه ..
ترامب رجل مال وأعمال أكثر منه سياسي ولهذا يمتاز أسلوبه بالفضاضه والإندفاع ..
ترامب رلما لا يعرف بأن للسعودية الفضل في تسعير النفط بالدولار ولولا هذا لما كانت امريكا بهذه القوة الإقتصاديه وفي أي وقت ستغير المملكة البيع لليوان الصيني مثلا أو غير ذلك.
ردة الفعل السعودية في إعتقادي ستطةن بروغرماتيه ولكنها لن تسمح بتصريحات ترامب أن تمر مرور الكرام
عندما ماطل ترامب في صفقة نظام الدفاع الجوي ثاد توجهت السعودية لروسيا وتعاقدت على نظام S 400 مع عقد تصنيعه محليا
سيذعب ترامب مثل ما ذهب اوباما وبقي الملك سلمان في مكانه.
إلى يومنا هذا لم ألتق لا يهوديا ولا نصرانيا طلب مني إعتناق دينه ليصبح راضيا علي ولهذا فالإستشهاد بالآية لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إستشهاد خاطئ. العالم يبحث عن الفرص المذرة للدخل ولا تهمه الخرافات.
والله انكم اضعف من ان تحكمو السعودية...