برهم صالح يخلف فؤاد معصوم في رئاسة العراق

هسبريس - الأناضول

جرت في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء، مراسم مهيبة لتنصيب برهم صالح، رئيسا جديدا للعراق خلفا للرئيس السابق فؤاد معصوم.

وبدأت المراسم باستقبال الرئيس السابق فؤاد معصوم، خلفه برهم صالح، عند مدخل قصر السلام، وهو مقر رئيس الجمهورية وسط بغداد، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.

وبعد عزف السلام الجمهوري، واستعراض حرس الشرف، اجتمع الرئيسان حيث جرت مراسم تسليم واستلام بين معصوم وصالح.

وأثنى برهم صالح، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على جهود معصوم، خلال فترة رئاسته.

وقال صالح، إن "هذه التجربة الحية في التداول السلمي للسلطة، وبهذا الشكل الديمقراطي الشفاف هو خطوة مهمة في ترسيخ تقاليد الديمقراطية".

ومن جانبه، تمنى الرئيس معصوم لصالح، التوفيق والنجاح في مهامه بما يخدم العراق والعراقيين ويعزز المسار الديمقراطي للدولة.

وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء أمس الثلاثاء، صالح، وهو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيسًا جديدًا للجمهورية، بعد تغلبه على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد معصوم.

وبفوز صالح، ظل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، يشغل المنصب منذ تنظيم انتخابات في العراق عام 2005، حيث شغل الرئيس الراحل والأمين العام السابق للاتحاد الوطني جلال طالباني، المنصب لدورتين متتاليتين، وخلفه في المنصب فؤاد معصوم.

ويتولى الأكراد رئاسة الجمهورية بموجب عرف سياسي سائد في العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003، بينما يشغل السُنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

ويعتبر منصب رئيس الجمهورية فخريا على اعتبار أن نظام الحكم في العراق برلماني، ويكون رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد