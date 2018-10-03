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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن الفرنسي ينهي فرار الجزائري فايد من السجن

الأمن الفرنسي ينهي فرار الجزائري فايد من السجن

الأمن الفرنسي ينهي فرار الجزائري فايد من السجن
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 13:41

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، القبض مجددا على رضوان فايد، الذي سبق له الفرار من أحد السجون باستعمال مروحية، وذلك قبل ثلاثة أشهر.

مصدر قضائي فرنسي أورد أنه تم توقيف ستة أشخاص مع فايد، بينهم ثلاثة مطلوبين للعدالة من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم.

وألقي القبض على رضوان فايد، البالغ 46 عاما، بشقة في بلدة كريل بمنطقة بيكاردي في الشمال، والتي اختبأ فيها بعد فراره من سجن "رياو" بمساعدة مسلحين خطفوا مروحية من مدرسة لتعليم الطيران.

وكان فايد يقضي حكما بالسجن 25 سنة بعد إدانته بجريمة سطو مسلح عام 2010 قُتلت خلالها شرطية، وأيضا عقوبة بالسجن 10 سنوات بسبب الفرار من السجن عام 2013 باستخدام متفجرات.

رضوان فايد، من مواليد 10 ماي 1972، بكريل شمال فرنسا، فرنسي ذو أصول جزائرية، ويعد من أشهر المجرمين في فرنسا، وقد هرب عدة مرات من السجن، آخرها في 1 يوليوز 2018.

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