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كُتّاب وآراء
مصر تعلن مقتل 15 إرهابيا في إطلاق نار بسيناء
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، مقتل 15 مسلحا في مدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية، عبر بيان، إنها وردت إليها معلومات تفيد بـ"استعداد بعض العناصر الإرهابية للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر .
وأوضحت أنه "تم مداهمة تلك العناصر بإحدى المزارع فى العريش (شمال شرق)، والتعامل معها، وأسفرت المواجهات عن مصرع 15 إرهابيا، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة".
وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" (ولاية سيناء) التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي أواخر عام 2014.
وفي 6 أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا حربًا على إسرائيل، بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية، وأفضت في النهاية إلى انسحاب إسرائيل من سيناء
بعد اتفاق سلام بين البلدين عام 1979، فيما لا يزال قطاع من الجولان محتلا.