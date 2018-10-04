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الرئيسية | خارج الحدود | ميركل: حصولي على دكتوراه فخرية إسرائيلية معجزة

ميركل: حصولي على دكتوراه فخرية إسرائيلية معجزة

ميركل: حصولي على دكتوراه فخرية إسرائيلية معجزة
هسبريس - متابعة
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 13:35

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منحها درجة الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة حيفا الإسرائيلية "دليل ثقة" وقالت إنها تحصل على هذا التكريم بالإنابة عن بلادها.

كما رأت ميركل أن هذا التكريم "معجزة" وذلك على خلفية الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا خلال المحرقة التي اقترفها النظام النازي بقيادة هتلر بحق اليهود.

و اعتبرت ميركل الصداقة التي أقامتها ألمانيا مع إسرائيل "هدية لا تقدر بثمن".

وشددت ميركل على ضرورة العمل من أجل قيم الحرية "بدون حلول وسط" خاصة في زماننا هذا وقالت إن الحكومة الألمانية تواجه العداء للسامية بكل حزم "مهما كانت هوية أصحاب هذا العداء وكيفما كان هذا العداء".

وبررت الجامعة قرار منح ميركل الدكتوراه الفخرية بالأسلوب القيادي للمستشارة "والذي يعتمد على مبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان".

ورأت الجامعة في معرض تبرير القرار اليوم الخميس في القدس أن ميركل تعتبر قدوة للنساء في جميع العالم.

وأشارت الجامعة إلى أن ميركل الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء عملت ضد العنصرية ومعاداة السامية ومن أجل التعاون بين إسرائيل وألمانيا.

وشددت الجامعة في بيانها على أن هذا التكريم يعتبر أيضا إشادة بمساهمتها القوية في الصداقة والعلاقات العميقة بين ألمانيا ودولة إسرائيل.

يشار إلى أن هذه هي الدكتوراه الفخرية الـ 15 التي منحت لميركل حيث حصلت من قبل على سبيل المثال على نفس الدرجة من الجامعة العبرية في القدس وجامعة EWHA النسائية في سول.

وتتواجد ميركل حاليا في القدس للمشاركة في المشاورات التي تجريها الحكومتان الألمانية والإسرائيلية سنويا بشكل مشترك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المأزق الخميس 04 أكتوبر 2018 - 13:51
اتمنى ان لا يكون حق من خلفه باطل وان تستغل هذه السيدة الحدث من أجل الدفاع عن حق الفلسطنيين في الحرية والعدل، وان ينالوا حقوقهم بكامل السيادة على وطنهم، ما أجمل أن تتورط إسرائيل مرغمة على الدفاع عن حقوق الإنسان وهي لا تريد ذلك.
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5
2 - حنضلة الخميس 04 أكتوبر 2018 - 13:51
الصهانية نكل بهم هتلر . والشعب الفلسطيني الأعزل هو من عوقب بإقامة كيان صهيوني فوق أراضيه .أي منطق هذا؟نحبك يا فلسطين!!
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12
3 - هرو هولاكو الخميس 04 أكتوبر 2018 - 13:54
ألمانيا تواجه العداء ضد اليهود ولا تواجه العداء ضد الفلسطينيين باتهامهم بالإرهاب وتستغل مأساة السوريين لتشبيب سكانها باستقبال أكبر عدد من اللاجئين. إنه مخطئ كل من يظن أن الغرب له مباديء بل لا يعرف إلا مصالحه وليس إلا المصالح.
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9
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