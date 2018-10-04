ميركل: حصولي على دكتوراه فخرية إسرائيلية معجزة

هسبريس - متابعة

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منحها درجة الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة حيفا الإسرائيلية "دليل ثقة" وقالت إنها تحصل على هذا التكريم بالإنابة عن بلادها.

كما رأت ميركل أن هذا التكريم "معجزة" وذلك على خلفية الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا خلال المحرقة التي اقترفها النظام النازي بقيادة هتلر بحق اليهود.

و اعتبرت ميركل الصداقة التي أقامتها ألمانيا مع إسرائيل "هدية لا تقدر بثمن".

وشددت ميركل على ضرورة العمل من أجل قيم الحرية "بدون حلول وسط" خاصة في زماننا هذا وقالت إن الحكومة الألمانية تواجه العداء للسامية بكل حزم "مهما كانت هوية أصحاب هذا العداء وكيفما كان هذا العداء".

وبررت الجامعة قرار منح ميركل الدكتوراه الفخرية بالأسلوب القيادي للمستشارة "والذي يعتمد على مبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان".

ورأت الجامعة في معرض تبرير القرار اليوم الخميس في القدس أن ميركل تعتبر قدوة للنساء في جميع العالم.

وأشارت الجامعة إلى أن ميركل الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء عملت ضد العنصرية ومعاداة السامية ومن أجل التعاون بين إسرائيل وألمانيا.

وشددت الجامعة في بيانها على أن هذا التكريم يعتبر أيضا إشادة بمساهمتها القوية في الصداقة والعلاقات العميقة بين ألمانيا ودولة إسرائيل.

يشار إلى أن هذه هي الدكتوراه الفخرية الـ 15 التي منحت لميركل حيث حصلت من قبل على سبيل المثال على نفس الدرجة من الجامعة العبرية في القدس وجامعة EWHA النسائية في سول.

وتتواجد ميركل حاليا في القدس للمشاركة في المشاورات التي تجريها الحكومتان الألمانية والإسرائيلية سنويا بشكل مشترك.