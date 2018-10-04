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الأمن الهولندي يطرد أربعة عملاء روس من البلاد
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 12:50
أعلن وزير الدفاع الهولندي الخميس أن أجهزة الاستخبارات الهولندية أحبطت مخططا روسيا كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ابريل وطردت أربعة عملاء روس من البلاد.
وأوضح الوزير أنك بييلفيلد خلال مؤتمر صحافي أن جهاز كمبيوتر محمولا يعود لاحد الروس الاربعة كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة ام اتش17 فوق اوكرانيا عام 2014.