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الرئيسية | خارج الحدود | تعيين أول سيدة في منصب رئيسة للبنك بالسعودية

تعيين أول سيدة في منصب رئيسة للبنك بالسعودية

تعيين أول سيدة في منصب رئيسة للبنك بالسعودية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:57

أعلن بنكا (الأول) والسعودي البريطاني (ساب)، اليوم الخميس، عن تعيين لبنى العليان في منصب رئاسة مجلس إدارة الكيان المصرفي الجديد الناتج عن اندماج البنكين، لتكون بذلك أول سعودية تتولى مثل هذا المنصب في المملكة.

وشغلت العليان التي تعد إحدى الشخصيات النسائية المعروفة في الأوساط الاقتصادية السعودية، عددا من المناصب القيادية خلال مسيرتها المهنية، إضافة إلى عضويتها في اللجنة التنفيذية للمجلس العربي للأعمال، وفي مجلس أمناء "مؤسسة الفكر العربي".

وتصدرت العليان قائمة مجلة (فوربس) للنساء الأكثر نفوذا في الشرق الأوسط، للعام الحالي، بفضل إدارتها لإحدى "أكبر الإمبراطوريات التجارية" في السعودية.

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، منها اختيار مجلة (أربايان بيزنس) لها، كثاني أقوى شخصية نسائية في العام 2011.

وشهدت الفترة الأخيرة تسلم عدد من النساء السعوديات لمناصب قيادية في المملكة، ضمن مسعى المملكة لتمكين عمل المرأة وفق رؤية 2030، الهادفة إلى رفع نسبة عمل النساء السعوديات من 22 في المائة إلى 30 في المائة.

كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في شتنبر من العام الماضي، قرارا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو ما اعتبر تحولا جوهريا في سياسة المملكة الإصلاحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اجديك الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:20
عهد التزمت وعهد استحواد الدكور في السعودية قد ولى؛ يبدو أن أمريكا الان تسير هدا البلد بالرموت tele commande
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10
2 - amin sidi الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:16
سلام .جبتو على راسكوم النحل .داب اتشوفو . كترة المنضمات والجمعية النساءية .ومطالبهم المساوت في الارث وزواج المثاليين ومدونة الاسرة و.و.و.و و.و.وبدون نهاية
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-2
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