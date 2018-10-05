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الرئيسية | خارج الحدود | طلبات إعانة البطالة الأمريكية تلامس أدنى مستوى

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تلامس أدنى مستوى

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تلامس أدنى مستوى
هسبريس - رويترز
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 02:57

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي ليقترب من أدنى مستوى في 49 عاما مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 207 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 29 شتنبر.

وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر زيادة ألف طلب فوق المعلن من قبل. وكانت طلبات الإعانة انخفضت إلى 202 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 15 شتنبر وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 1969.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 213 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وزاد متوسط طلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب في الأسبوع الماضي إلى 207 آلاف طلب.

تعتبر سوق العمل الأمريكية عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه وتشهد تعززا في نمو الأجور وهو ما قد يساهم في دعم إنفاق المستهلكين مع تبدد أثر باقة التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 تريليون دولار التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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