روسيا تصف اتهامات هولندا باختراق موقع بـ"السخيفة"

هسبريس - رويترز

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى مصدر بوزارة الخارجية قوله الخميس إن المزاعم الهولندية بشأن محاولة روسية لاختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سخيفة.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفلد إن السلطات أحبطت في أبريل محاولة من عملاء للمخابرات الروسية لاختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونسبت الوكالة إلى مصدر لم تنشر اسمه قوله "لم يحدث أي هجوم" مضيفا أن المزاعم سببها حملة غربية ضد روسيا.

وأضاف " نحن جزء من كل هياكل المنظمة فلماذا سنخترقها؟ لدينا القدرة على الدخول وشبكتها بالكامل مفتوحة لنا. هذه سخافات أخرى".

وفي وقت سابق قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن روسيا رفضت اتهامات بريطانيا بأن جواسيس روس كانوا وراء هجمات عالمية على الانترنت قائلة إن المزاعم تأتي في إطار حملة تضليل تهدف للإضرار بالمصالح الروسية.

واتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية اليوم الخميس بأنها وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية الغرض منها تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال نشر حالة من البلبلة في كل المجالات بدءا بالرياضة والنقل وانتهاء بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إفادة صحفية إن الاتهامات نتاج "خيال خصب" لشخص ما.

ونقلت تاس عن زخاروفا قولها للصحفيين "إنه نوع من خليط عطور شيطانية (من الادعاءات)".