24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الجرائم الإلكترونية تعيد قضاة المملكة إلى التكوين (5.00)

  2. الرباط توافق رسميا على دعوة كولر استئناف "مفاوضات الصحراء" (5.00)

  3. جامعة الكرة تعاقب "الماط" بسبب "شهيدة الحريك" (5.00)

  4. نشطاء يرفضون نصب "الصابو" في شوارع طنجة (5.00)

  5. الهجرة السرية واليأس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | محكمة أوروبية توضح قواعد التجارة عبر الإنترنت

محكمة أوروبية توضح قواعد التجارة عبر الإنترنت

محكمة أوروبية توضح قواعد التجارة عبر الإنترنت
هسبريس - متابعة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 03:07

ذكرت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، أن الشخص الذي يبيع منتجات عبر الإنترنت لا يصنف على أنه تاجر إلا بشروط معينة لحماية المستهلك.

وهذا القرار بمثابة توجيه للمحاكم الوطنية. وهذه القضية تتعلق بشراء ساعة ماركة لونجين مستعملة من موقع بيع بلغاري إلكتروني.

رفع المشتري شكوى لدى لجنة حماية المستهلك البلغارية بعدما زعم أن الساعة لم تتوافق مع الوصف الإلكتروني ولم يحصل على أي تعويض. وغرمت اللجنة البائعة لعدم نشر معلومات رئيسية بشأن سياسة الإعادة والضرائب وتفاصيل الاتصال بها.

واستأنفت البائعة الحكم في المحاكم البلغارية قائلة إنها نشرت الإعلان على أنها مواطنة عادية وليست بائعة، وبالتالي لم ينطبق عليها نفس إرشادات الكشف عن تفاصيل الاتصال. ثم تم إحالة القضية لمحكمة العدل الأوروبية لتعريف من يعتبر تاجرا وما يحتسب على أنه ممارسة تجارية.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن هذه التعريفات الخاصة لا تنطبق سوى في حال انخرط البائع في شيء يتعلق بأشياء خاصة من "تجارة أو عمل أو حرفة أو مهنة".

وقالت المحكمة إن المحاكم الوطنية هي من يقرر ما إذا كان هذا البائع مؤهل لأن يصبح تاجرا بموجب هذه الشروط.

وأضافت أن تلك السلطات يجب أن تقرر أيضا "ما إذا كان البيع تم بأسلوب منظم، أو ما إذا كان حدث متكرر أو كان يتم من أجل الربح، وما إذا كان العرض يركز على عدد صغير من البضائع واعتبار الوضع القضائي والخبرة التقنية للبائع".

والآن تعود القضية للمحاكم البلغارية من أجل حكم نهائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.