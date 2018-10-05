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كُتّاب وآراء
محكمة أوروبية توضح قواعد التجارة عبر الإنترنت
ذكرت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، أن الشخص الذي يبيع منتجات عبر الإنترنت لا يصنف على أنه تاجر إلا بشروط معينة لحماية المستهلك.
وهذا القرار بمثابة توجيه للمحاكم الوطنية. وهذه القضية تتعلق بشراء ساعة ماركة لونجين مستعملة من موقع بيع بلغاري إلكتروني.
رفع المشتري شكوى لدى لجنة حماية المستهلك البلغارية بعدما زعم أن الساعة لم تتوافق مع الوصف الإلكتروني ولم يحصل على أي تعويض. وغرمت اللجنة البائعة لعدم نشر معلومات رئيسية بشأن سياسة الإعادة والضرائب وتفاصيل الاتصال بها.
واستأنفت البائعة الحكم في المحاكم البلغارية قائلة إنها نشرت الإعلان على أنها مواطنة عادية وليست بائعة، وبالتالي لم ينطبق عليها نفس إرشادات الكشف عن تفاصيل الاتصال. ثم تم إحالة القضية لمحكمة العدل الأوروبية لتعريف من يعتبر تاجرا وما يحتسب على أنه ممارسة تجارية.
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن هذه التعريفات الخاصة لا تنطبق سوى في حال انخرط البائع في شيء يتعلق بأشياء خاصة من "تجارة أو عمل أو حرفة أو مهنة".
وقالت المحكمة إن المحاكم الوطنية هي من يقرر ما إذا كان هذا البائع مؤهل لأن يصبح تاجرا بموجب هذه الشروط.
وأضافت أن تلك السلطات يجب أن تقرر أيضا "ما إذا كان البيع تم بأسلوب منظم، أو ما إذا كان حدث متكرر أو كان يتم من أجل الربح، وما إذا كان العرض يركز على عدد صغير من البضائع واعتبار الوضع القضائي والخبرة التقنية للبائع".
والآن تعود القضية للمحاكم البلغارية من أجل حكم نهائي.