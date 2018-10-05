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كُتّاب وآراء
"حماس": لا نرغب في حرب جديدة مع إسرائيل
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إنه لا يريد "حروبا جديدة" مع إسرائيل، مع أنه ذكر أن ذلك لا يعني أنه سيتخلى عن النضال، وذلك في مقابلة مثيرة للجدل مع صحفية إيطالية ونشرت مقتطفات منها وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وذكر السنوار خلال المقابلة "لا أقول إنني لن أناضل بعد ذلك.. أقول إنني لا أريد حروبا جديدة. ما أريده هو إنهاء الحصار. التزامي الأول هو العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني. وحمايته، والدفاع عن حقوقه وحريته وحقه في الاستقلال".
وأوضح أن "حربا أخرى ليست من مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست من مصلحتنا"، متسائلا: "من لديه رغبة في مواجهة دولة نووية بمقلاع؟ الحرب لن تحقق شيئا".
ونشرت الصحيفة، التي أوردت اليوم أجزاء من المقابلة، أيضا أنه عندما سألته الصحفية الإيطالية فيدريكا بوري عن سبب قراره التحدث في الوقت الحالي، أكد السنوار أنه في الوقت الحالي "يرى فرصة حقيقية للتغيير".
وأثار نشر المقابلة الجدل لأن الزعيم الإسلامي نفى أنه شارك في مقابلة مع أية وسيلة إعلام إسرائيلية، معربا عن أسفه لأن الصحفية "لا تحترم أخلاقيات مهنتها وأنه من الواضح أنها باعتها لـ(يديعوت أحرونوت).