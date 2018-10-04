تركيا تستدعي سفير السعودية بعد اختفاء خاشقجي

هسبريس - افي

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم السفير السعودي في أنقرة لمطالبة بتقديم تفسيرات حول الصحفي السعودي المعارض للنظام، جمال خاشقجي، اختفى عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وذكرت صحيفة (حرييت) أنه تم استدعاء السفير وليد بن عبدالكريم الخريجي لـ"تقديم توضيحات" حول قضية الصحفي.

واختفى خاشقجي أول أمس الثلاثاء عقب دخوله لمقر القنصيلة السعودية في إسطنبول، وكانت خطيبته تنتظره خارج المبنى.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة التركية، إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي أمس "بحسب المعلومات التي لدينا، هذا المواطن السعودي موجود داخل القنصلية السعودية بإسطنبول. فريقنا في مرحلة التشاور".

وعلى الرغم من ذلك، أكدت القنصلية السعودية اليوم الخميس أنها تقوم بمتابعة وتنسيق مع السلطات التركية للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي الذي أكدت سلطات البلد العربي أنه اختفى عقب مغادرة مبنى القنصلية.

ونشر خاشقجي مقالة رأي في صحيفة (واشنطن بوست) ندد فيها بالخوف والترهيب والاعتقالات التي تمارس ضد المفكرين السعوديين الذين يعبرون عن آرائهم الشخصية.