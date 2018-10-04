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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تستدعي سفير السعودية بعد اختفاء خاشقجي

تركيا تستدعي سفير السعودية بعد اختفاء خاشقجي

تركيا تستدعي سفير السعودية بعد اختفاء خاشقجي
هسبريس - افي
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:55

استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم السفير السعودي في أنقرة لمطالبة بتقديم تفسيرات حول الصحفي السعودي المعارض للنظام، جمال خاشقجي، اختفى عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وذكرت صحيفة (حرييت) أنه تم استدعاء السفير وليد بن عبدالكريم الخريجي لـ"تقديم توضيحات" حول قضية الصحفي.

واختفى خاشقجي أول أمس الثلاثاء عقب دخوله لمقر القنصيلة السعودية في إسطنبول، وكانت خطيبته تنتظره خارج المبنى.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة التركية، إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي أمس "بحسب المعلومات التي لدينا، هذا المواطن السعودي موجود داخل القنصلية السعودية بإسطنبول. فريقنا في مرحلة التشاور".

وعلى الرغم من ذلك، أكدت القنصلية السعودية اليوم الخميس أنها تقوم بمتابعة وتنسيق مع السلطات التركية للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي الذي أكدت سلطات البلد العربي أنه اختفى عقب مغادرة مبنى القنصلية.

ونشر خاشقجي مقالة رأي في صحيفة (واشنطن بوست) ندد فيها بالخوف والترهيب والاعتقالات التي تمارس ضد المفكرين السعوديين الذين يعبرون عن آرائهم الشخصية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - RAMO الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:29
يا تركيا ، كوني تحشمي ،
السفير ديالك دابا يختفي ،
أصبح عندنا مثلث برمودا ، هههههه.....
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-2
2 - محب للمغرب الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:37
هذا هوا مصير خونة الأوطان خاشقجي كان مستشارا بالديوان الملكي السعودي وقد وقع على قسم الولاء ومنه أن لا يبوح بسر من أسرار الدوله وان يكون مطيعا لله ثم للوطن .. تركيا لها باع طويل في اغتيال المعارضين وتصفيتهم الذين لم يخونو وكان لهم حق مثل المناضل عبدالله أوجلان المخابرات التركيه بالتعاون مع الموساد الصديق لتركيا. اختطفو أوجلان من نيروبى ووضعو اسمه باسم تاجر تركي واستغلوا الدبلوماسية ..
لكن حمال خاشقجي هوا خائن لوطنه وقد سلمته تركيا وما تسمعونه الان ما هوا الا فبركات تركيه للتمويه
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