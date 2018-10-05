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كُتّاب وآراء
وزير بريطاني يصف روسيا بالدولة "المنبوذة"
قال وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، الخميس، إن روسيا أصبحت "دولة منبوذة" جراء أفعالها، واعتبر أن أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينبغي عليهم العمل من أجل "عزلها وجعلها تدرك أنه لا يمكنها مواصلة التصرف بهذا الشكل".
وأضاف المسؤول البريطاني "إنها أفعال دولة تعمل بشكل غير حكيم وعشوائي وليست أفعال دولة كبرى، أفعال دولة منبوذة"، متابعا بالقول "سنواصل العمل مع الحلفاء من أجل عزلهم وجعلهم يفهمون أنه لا يمكنهم مواصلة القيادة بهذه الطريقة".
ويجتمع وزراء دفاع الحلف في مقر الناتو ببروكسل في ثاني وآخر أيام اللقاء من أجل تقييم حجم التهديد الروسي خاصة جراء تطوير منظومة صاروخية جديدة، تنتهك معاهدة الصورايخ النووية متوسطة المدى.
ودعا الوزير البريطاني إلى "عزل" موسكو تعليقا على قضية الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، الذي بحسب رواية لندن، تعرض للتسمم بواسطة عناصر روسية في مارس الماضي جنوبي إنجلترا باستخدام عنصر سام.