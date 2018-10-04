جريمة أكل لحوم بشر تهز سان بطرسبرغ الروسية

هسبريس - د .ب .أ

قال محققون اتحاديون، اليوم الخميس، إن السلطات الروسية اعتقلت شابا (22 عاما) وطفلة (12 عاما) للاشتباه في قتلهما أحد معارفهما وأكل أجزاء من جسده.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها أن الثنائي التقى بالضحية (21 عاما) في مقهى في سان بطرسبرغ ثم قضيا عدة أيام في منزله في بلدة نوفينكا الصغيرة المجاورة.

وقال البيان إن مشادة حامية نشبت بين المضيف وضيفاه حيث طعن المشتبه به المضيف في الرقبة، ويعتقد أن المشتبه به قام بتقطيع أوصال جسده.

وأضاف البيان:" يتحقق المحققون من معلومات بشأن المشتبه بهما، حيث يعتقد أنهما قاما بالتهام أجزاء من جثة الضحية."