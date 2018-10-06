24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. ماذا يعني الاستقلال في زمن العولمة...؟ (5.00)

  2. الكاتب العام لوزارة العدل يتفقد بناء محكمة تنغير (5.00)

  3. الدولة تضمن سداد 1.1 مليار درهم لإصدار أول الصكوك الإسلامية (5.00)

  4. إقالة رئيس المحمدية (5.00)

  5. مبادرة إنسانية تزرع وركا اصطناعيا لأم معوزة بضواحي تاونات (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الفلبين .. جدل كبير يرافق مرض الرئيس دوتيرتي

الفلبين .. جدل كبير يرافق مرض الرئيس دوتيرتي

الفلبين .. جدل كبير يرافق مرض الرئيس دوتيرتي
هسبريس - إفي
السبت 06 أكتوبر 2018 - 02:57

أقر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بخضوعه لعدة فحوصات طبية جراء شعوره بألم لم يكشف عن أسبابه، ما أثار حالة من الجدل في البلاد بشأن صحة الزعيم المحلي.

وقال دوتيرتي (73 عاما) عن سبب الغاء اجتماع للحكومة، كان مقررا الأربعاء الماضي، "منذ ثلاثة أسابيع خضعت لمنظار داخلي وآخر في القولون، وعندما كنت على وشك الذهاب للاجتماع، نصحني طبيبي باعادة بعض الاختبارات وسحب مزيد من العينات".

ورغم أن الرئيس الفلبيني لم يكشف عن نوع المرض، لكنه ألمح إلى احتمالية كونه السرطان، موردا: "رغم أن نتائج التحاليل لا تزال غير معروفة بالنسبة لي، إذا كان السرطان سوف أقول ذلك".

وينص الدستور الفلبيني، الصادر عام 1987ن أنه "في حال تعرض الرئيس لمرض خطير يتوجب عليه إخطار الشعب بحالته الصحية".

وفي هذا الصدد قال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "إذا كان الرئيس يعاني من مرض خطير فإن الشعب سيعرف .. الرئيس محام ويعرفه إلتزامه الدستوري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.