الفلبين .. جدل كبير يرافق مرض الرئيس دوتيرتي

هسبريس - إفي

أقر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بخضوعه لعدة فحوصات طبية جراء شعوره بألم لم يكشف عن أسبابه، ما أثار حالة من الجدل في البلاد بشأن صحة الزعيم المحلي.

وقال دوتيرتي (73 عاما) عن سبب الغاء اجتماع للحكومة، كان مقررا الأربعاء الماضي، "منذ ثلاثة أسابيع خضعت لمنظار داخلي وآخر في القولون، وعندما كنت على وشك الذهاب للاجتماع، نصحني طبيبي باعادة بعض الاختبارات وسحب مزيد من العينات".

ورغم أن الرئيس الفلبيني لم يكشف عن نوع المرض، لكنه ألمح إلى احتمالية كونه السرطان، موردا: "رغم أن نتائج التحاليل لا تزال غير معروفة بالنسبة لي، إذا كان السرطان سوف أقول ذلك".

وينص الدستور الفلبيني، الصادر عام 1987ن أنه "في حال تعرض الرئيس لمرض خطير يتوجب عليه إخطار الشعب بحالته الصحية".

وفي هذا الصدد قال المتحدث الرئاسي هاري روكي: "إذا كان الرئيس يعاني من مرض خطير فإن الشعب سيعرف .. الرئيس محام ويعرفه إلتزامه الدستوري".