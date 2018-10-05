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الرئيسية | خارج الحدود | "خلل التحكم" في 2,4 ملايين من سيارات "تويوتا"

"خلل التحكم" في 2,4 ملايين من سيارات "تويوتا"

"خلل التحكم" في 2,4 ملايين من سيارات "تويوتا"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 22:40

أعلنت مجموعة "تويوتا موتور"، أكبر منتج سيارات في اليابان، استدعاء حوالي 2,4 ملايين سيارة من عدة طرزات، بينها السيارة الهجين "بريوس" ومن مختلف أنحاء العالم، بسبب وجود خلل محتمل في تطبيق الكمبيوتر الذي يتولى تشغيل نظام التحكم.

وتشمل عملية الاستدعاء 25ر1 مليون سيارة في اليابان و290 ألف سيارة في أوروبا و32 ألف سيارة في ألمانيا، بحسب المتحدث باسم الشركة التي أضافت أنه يجب إرسال المركبات إلى مراكز الصيانة لتحديث التطبيق.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع حوادث بسبب هذه المشكلة في اليابان حتى الآن. بينما تمثل عملية الاستدعاء الثانية بالنسبة لسيارة "بريوس"، حيث كانت "تويوتا" قد أعلنت، في أوائل شتنبر الماضي، استدعاء حوالي مليون "بريوس" بسبب وجود احتمال تعرضها لاشتعال النار.

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