24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين (5.00)

  2. الكاتب العام لوزارة العدل يتفقد بناء محكمة تنغير (5.00)

  3. الفقر وإعاقات جسدية ببنسليمان (5.00)

  4. المطالبون بإقالة "رئيس المحمدية" يغيبون .. وعنترة يتشبث بالأمل (5.00)

  5. رصيف الصحافة: هولندا تتجه إلى تسليم شعُّو إلى السلطات المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نوبل للسلام تتوج الناشطة نادية والطبيب موكويغي

نوبل للسلام تتوج الناشطة نادية والطبيب موكويغي

نوبل للسلام تتوج الناشطة نادية والطبيب موكويغي
هسبريس ـ رويترز
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:40

فازت الناشطة اليزيدية العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويغي، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2018.

ونادية مراد ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم "داعش" في العراق، بينما موكويجي طبيب لأمراض النساء يعالج ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جدير بالذكر أن قيمة جائزة نوبل للسلام تسعة ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي، وستمنح في حفل بأوسلو يوم العاشر من دجنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - البعمراني الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:07
الطبيب يستحقها رغم ان مساهمته في السلام العالمي لا توجد. أما الناشطة اليزيدية فماذا فعلت من أجل السلام. فجاءزة نوبل للسلام اصبحت سياسية وبدأت تفقد بريقها فقد كان يستعملها الغرب ضد الشرق أيام الحرب الباردة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.