نوبل للسلام تتوج الناشطة نادية والطبيب موكويغي

هسبريس ـ رويترز

فازت الناشطة اليزيدية العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويغي، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2018.

ونادية مراد ناشطة حقوقية نجت من الاسترقاق الجنسي على يد تنظيم "داعش" في العراق، بينما موكويجي طبيب لأمراض النساء يعالج ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جدير بالذكر أن قيمة جائزة نوبل للسلام تسعة ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي، وستمنح في حفل بأوسلو يوم العاشر من دجنبر المقبل.