سلطات باكستان تطالب منظمات دولية بمغادرة البلاد

هسبريس - د .ب .أ

قال مسؤولون إن الحكومة الباكستانية أصدرت أوامرها لـ18، على الاقل، من المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة في باكستان بإنهاء عملياتها ومغادرة البلاد خلال شهرين.

وأضاف مسؤولون بوزارة الخارجية الباكستانية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن هذه الجمعيات تضم "أكشن أيد" و"اوبن سوسايتي فاونديشن" و"سيف ذا تشيلدرن" و"بلان انترناشيونال".

ولم تفصح الحكومة عن السبب وراء القرار، ولكن مسؤولي وزارة الداخلية أوضحوا أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تعتبر هذه المنظمات واجهة لاعمال تجسس تقوم بها دول غربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

القرار يأتي في سياق حملة أطلقتها الحكومة الباكستانية، قبل ثلاث سنوات، لطرد المنظمات الخيرية العاملة في البلاد. وقال المسؤولون إنه يمكن لهذه المنظمات استئناف مزاولة نشاطها في باكستان بعد أن تقوم بإعادة تسجيل وفقا لقواعد جديدة أكثر صرامة.

وكانت الحكومة السابقة في باكستان أصدرت أمرا مماثلا بطرد 27 منظمة دولية في دجنبر الماضي، ولكن لم تتم متابعة الامر.

وتأتي هذه الخطوات استنادا إلى تقرير لاجهزة الاستخبارات الباكستانية ذكر أن منظمة "سيف ذا تشيلدرن" كانت قامت بتنظيم عملية تطعيم وهمية في السابق لمساعدة الاستخبارات الامريكية في العثور على زعيم "القاعدة" حينها، أسامة بن لادن.