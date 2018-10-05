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الرئيسية | خارج الحدود | كينيا: صينيون يروجون سلعا تهدد الأمن القومي

كينيا: صينيون يروجون سلعا تهدد الأمن القومي

كينيا: صينيون يروجون سلعا تهدد الأمن القومي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:35

ذكرت صحيفة "ديلي نيشن" نقلا عن مصالح الهجرة الكينية أنه تم، اليوم الجمعة في نيروبي، إلقاء القبض على خمسة مواطنين صينيين لحيازتهم سلعا مهربة قد تشكل تهديدا للأمن القومي.

لم يتم إعطاء أي تفاصيل عن طبيعة الأشياء المحجوزة من لدن الأمنيين في كينيا، بينما ذكرت الصحيفة بأنه تم، خلال ماي الماضي، إلقاء القبض على ثلاثة صينيين آخرين بحوزتهم سلع مهربة تبلغ قيمتها عدة ملايين شلن.

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