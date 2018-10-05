زوجة رئيس شرطة "الإنتربول" تقدّم بلاغا باختفائه

هسبريس ـ مُتابعة

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها فتحت تحقيقا بعدما أبلغت زوجة مينغ هونغ وي، رئيس منظمة الشرطة الدولية المعروفة اختصارا بـ"الإنتربول"، بأن زوجها مفقود.

وذكرت المصادر نفسها أن زوجة مينغ، المقيم في ليون الفرنسية حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين في نهاية شتنبر الماضي.

منظمة الشرطة الدولية، في بيان، قالت إنها على علم بالتقارير عن مزاعم اختفاء مينغ هونغ وي، وأضافت أن القضية شأن خاص بالسلطات المعنية في فرنسا والصين.

وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للإنتربول: "هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين"، مضيفا أن الأمين العام للمنظمة، وليس مينغ، هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية.

من جهة أخرى؛ ذكر الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية أن مينغ كان نائب وزير الأمن العام في الصين قبل توليه منصبه الحالي.

واختير مينغ رئيسا للإنتربول في عام 2016، بينما عبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب رئيس المنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.

وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم؛ منها الفساد والإرهاب.