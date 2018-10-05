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الرئيسية | خارج الحدود | نيودلهي تتجاهل واشنطن بشراء "سلاح موسكو"

نيودلهي تتجاهل واشنطن بشراء "سلاح موسكو"

نيودلهي تتجاهل واشنطن بشراء "سلاح موسكو"
هسبريس - رويترز
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 18:45

قال الكرملين إن الهند أبرمت صفقة مع روسيا، اليوم الجمعة، لتزويدها بأنظمة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات، وذلك في تجاهل من نيودلهي لتحذيرات واشنطن من احتمال تعرضها لعقوبات وفق القانون الأمريكي بسبب هذه الصفقة.

ورغم عدم إقامة مراسيم توقيع علنية فإن الصفقة أبرمت خلال الزيارة الحالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي، في إطار قمة سنوية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفي تصريحات لرويترز قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، "الاتفاق وقع على هامش القمة".

وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من خمسة مليارات دولار، وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات غير مسبوقة.

وقالت الولايات المتحدة إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه، تلقائيا، عقوبات وفق تشريع يطلق عليه "مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هذا الأسبوع، إن تطبيق القانون سيركز على الدول التي تحصل على أسلحة مثل بطاريات صواريخ اس-400.

وفي الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة، وكذلك نظام صواريخ اس-400، من روسيا هذا العام.

وقالت الهند وروسيا، في بيان مشترك في نهاية المحادثات، "يرحب الجانبان بإتمام عقد إمداد الهند بنظام الصواريخ أرض-جو طويل المدى اس-400".

وعقب محادثات القمة بين بوتين ومودي وقعت البلدان ثمانية اتفاقات في مجالات الفضاء والطاقة النووية والسكك الحديدية خلال مؤتمر صحفي أذيع بالتلفزيون.

وقال مودي: "تعطي الهند أولوية قصوى للعلاقات مع روسيا، في الحقيقة وفي ظل عالم متغير أصبحت علاقاتنا أكثر أهمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdellah baroudi الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 18:57
ماطار طائر وارتفع الى كما طار وقع.....هكدا هي الامبراطوريات ترتفع إلى السماء تم تزول وتنتهي والعبرة بالتاريخ.....أمريكا مهما علت ستزول ونرى قوة جديدة كالصين ....
ما يحزنني هم الدول العربية والإسلامية لا علاقة خارج نطاق الخدمة
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16
2 - SALIM الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:21
لن تتضرر السعودية من الانعتاق من الحماية الامريكية فبينهما مصحلة متبادلة واولها ربط النفط بالدولار لكن ماذا لو انسحبت امريكا عن الناتو الذي تمثل فيه لوحدها 70 بالمئة عتادا وميزانية وهو لا يعنيها في شيء سوى حماية اوروبا من روسيا فاكيد ستكون في خطر محدق ..فقبل التركيز على الخليج فاوروبا بقوتها هي مجرد حذاء امريكي منذ 1945 فرغم تقديمها العهود والمواثيق للاتفاق ا لنووي الايراني هاهي تنسحب منه شيئا فشيئا تملص يحفظ ماء الوجه
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-2
3 - الهاشمي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:22
هل يستطيع المغرب إبرام صفقة الحصول على صواريخ س 400 ؟ ربما الجزائر هي الأولى لأنها حليف إستراتيجي لروسيا ؟ في المقابل هل سيستفيد المغرب من حليفته أمريكا وترجح كفة التوازن العسكري وذالك بتزويد المغرب بصواريخ تضاهي س 400 وأيضا في إيجاد حل جذري لمشكل الصحراء.
سؤال موجه للمحللين السياسيين وكذا العسكريين ؟
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