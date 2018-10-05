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كُتّاب وآراء
نيودلهي تتجاهل واشنطن بشراء "سلاح موسكو"
قال الكرملين إن الهند أبرمت صفقة مع روسيا، اليوم الجمعة، لتزويدها بأنظمة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات، وذلك في تجاهل من نيودلهي لتحذيرات واشنطن من احتمال تعرضها لعقوبات وفق القانون الأمريكي بسبب هذه الصفقة.
ورغم عدم إقامة مراسيم توقيع علنية فإن الصفقة أبرمت خلال الزيارة الحالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي، في إطار قمة سنوية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وفي تصريحات لرويترز قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، "الاتفاق وقع على هامش القمة".
وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من خمسة مليارات دولار، وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات غير مسبوقة.
وقالت الولايات المتحدة إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه، تلقائيا، عقوبات وفق تشريع يطلق عليه "مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هذا الأسبوع، إن تطبيق القانون سيركز على الدول التي تحصل على أسلحة مثل بطاريات صواريخ اس-400.
وفي الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة، وكذلك نظام صواريخ اس-400، من روسيا هذا العام.
وقالت الهند وروسيا، في بيان مشترك في نهاية المحادثات، "يرحب الجانبان بإتمام عقد إمداد الهند بنظام الصواريخ أرض-جو طويل المدى اس-400".
وعقب محادثات القمة بين بوتين ومودي وقعت البلدان ثمانية اتفاقات في مجالات الفضاء والطاقة النووية والسكك الحديدية خلال مؤتمر صحفي أذيع بالتلفزيون.
وقال مودي: "تعطي الهند أولوية قصوى للعلاقات مع روسيا، في الحقيقة وفي ظل عالم متغير أصبحت علاقاتنا أكثر أهمية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ما يحزنني هم الدول العربية والإسلامية لا علاقة خارج نطاق الخدمة
سؤال موجه للمحللين السياسيين وكذا العسكريين ؟