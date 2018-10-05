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كُتّاب وآراء
سيارة تدهس راجلين في أحد أحياء برلين الألمانية
أصيب عدة أشخاص بعدما صدمت سيارة مجموعة من المارة، اليوم الجمعة، في أحد الاحياء بمدينة برلين الألمانية.
وقالت الشرطة الألمانية،، على موقع تويتر إن سبب الحادث ربما يعود الى مشاكل صحية للسائق، وفق ما نقلت مصادر صحفية.
وقال شهود عيان إن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، على الاقل، وأنه تم نقل شخص إصابته خطيرة الى المستشفى، ومن المرجح أن يكون السائق ضمن الجرحى.
السيارة اصطدمت بقوة بالرصيف مما خلف إصابة أشخاص كانوا جالسين في مقهى، أو واقفين قبل أن تصطدم بجدار منزل تعرض لاضرار بالغة؛ حسب عناصر الاطفاء.