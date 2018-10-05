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الرئيسية | خارج الحدود | سيارة تدهس راجلين في أحد أحياء برلين الألمانية

سيارة تدهس راجلين في أحد أحياء برلين الألمانية

سيارة تدهس راجلين في أحد أحياء برلين الألمانية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:20

أصيب عدة أشخاص بعدما صدمت سيارة مجموعة من المارة، اليوم الجمعة، في أحد الاحياء بمدينة برلين الألمانية.

وقالت الشرطة الألمانية،، على موقع تويتر إن سبب الحادث ربما يعود الى مشاكل صحية للسائق، وفق ما نقلت مصادر صحفية.

وقال شهود عيان إن الحادث أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، على الاقل، وأنه تم نقل شخص إصابته خطيرة الى المستشفى، ومن المرجح أن يكون السائق ضمن الجرحى.

السيارة اصطدمت بقوة بالرصيف مما خلف إصابة أشخاص كانوا جالسين في مقهى، أو واقفين قبل أن تصطدم بجدار منزل تعرض لاضرار بالغة؛ حسب عناصر الاطفاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - fati الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:48
لا حول و لا قوة الا بالله...اتمنى ليس دافع ارهابي و ليس مسلم ...الأبرياء فقط من يدفعون ثمن الحكومات...الله يلطف بنا او الله يحفض لينا المغرب من كل شر
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