24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين (5.00)

  2. الكاتب العام لوزارة العدل يتفقد بناء محكمة تنغير (5.00)

  3. الفقر وإعاقات جسدية ببنسليمان (5.00)

  4. المطالبون بإقالة "رئيس المحمدية" يغيبون .. وعنترة يتشبث بالأمل (5.00)

  5. رصيف الصحافة: هولندا تتجه إلى تسليم شعُّو إلى السلطات المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | رئيس تونس يبقي حالة الطوارئ لشهر إضافي

رئيس تونس يبقي حالة الطوارئ لشهر إضافي

رئيس تونس يبقي حالة الطوارئ لشهر إضافي
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:44

أعلنت تونس، اليوم الجمعة، مد حالة الطوارئ في البلاد، السارية منذ نونبر عام 2015، لمدة تعادلا شهرا إضافيا.

وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، تمديد حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

ويبدأ سريان التمديد بدءا من يوم 8 أكتوبر الجاري لمدة شهر اضافي؛ حتى يوم 6 نونبر المقبل. وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد استمر نحو سبعة أشهر، منذ 12 مارس الماضي.

وحالة الطوارئ معلنة في تونس منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، يوم 24 نونبر عام 2015، والذي أودى بحياة 12 عنصرا أمنيا بجانب منفذ التفجير.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الحادث بجانب حادثين آخرين، استهدفا مواقع سياحية، خلفا 59 قتيلا من الأجانب وعنصرين أمنيين في نفس العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.