رئيس تونس يبقي حالة الطوارئ لشهر إضافي

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت تونس، اليوم الجمعة، مد حالة الطوارئ في البلاد، السارية منذ نونبر عام 2015، لمدة تعادلا شهرا إضافيا.

وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، تمديد حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

ويبدأ سريان التمديد بدءا من يوم 8 أكتوبر الجاري لمدة شهر اضافي؛ حتى يوم 6 نونبر المقبل. وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد استمر نحو سبعة أشهر، منذ 12 مارس الماضي.

وحالة الطوارئ معلنة في تونس منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، يوم 24 نونبر عام 2015، والذي أودى بحياة 12 عنصرا أمنيا بجانب منفذ التفجير.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الحادث بجانب حادثين آخرين، استهدفا مواقع سياحية، خلفا 59 قتيلا من الأجانب وعنصرين أمنيين في نفس العام.