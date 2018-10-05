24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لمن تقرعين الأجراس يا كارين كنايسل؟
- "موسم الهجرة إلى الشمال"
- تقنية التصريف اللمفاوي
- استقالة جماعية لـ 15 عضوا بجماعة ترابية بتنغير
- لعبة "الكاتش" وواقع السياسة الحزبية بالمغرب
"مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين (5.00)
المطالبون بإقالة "رئيس المحمدية" يغيبون .. وعنترة يتشبث بالأمل (5.00)
رصيف الصحافة: هولندا تتجه إلى تسليم شعُّو إلى السلطات المغربية (5.00)
- لقاء بين أخنوش والعثماني ينهي الخلافات وسط التحالف الحكومي - (75)
- هل رضخ المغرب لرغبة الدول الكبرى في قبول مفاوضات الصحراء؟ - (65)
- الزفزافي يخوض النزال قبل الأخير مع 8 متنافسين لنيل "ساخاروف" - (60)
- مستشار ببلدية بروكسيل: الفقر و"اليُتم" دفعاني إلى مغادرة المغرب - (51)
- أوريد: "العشرية السوداء" في الجزائر وراء إصلاح التعليم بالمغرب - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس تونس يبقي حالة الطوارئ لشهر إضافي
أعلنت تونس، اليوم الجمعة، مد حالة الطوارئ في البلاد، السارية منذ نونبر عام 2015، لمدة تعادلا شهرا إضافيا.
وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، تمديد حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
ويبدأ سريان التمديد بدءا من يوم 8 أكتوبر الجاري لمدة شهر اضافي؛ حتى يوم 6 نونبر المقبل. وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد استمر نحو سبعة أشهر، منذ 12 مارس الماضي.
وحالة الطوارئ معلنة في تونس منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، يوم 24 نونبر عام 2015، والذي أودى بحياة 12 عنصرا أمنيا بجانب منفذ التفجير.
وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الحادث بجانب حادثين آخرين، استهدفا مواقع سياحية، خلفا 59 قتيلا من الأجانب وعنصرين أمنيين في نفس العام.