إعلان أبوظبي أفضل وجهة سياحية فاخرة هذا العام

هسبريس ـ مُتابعة

فازت أبوظبي بجائزة "أفضل وجهة سياحية فاخرة للعام 2018" خلال حفل أقيم في بكين ضمن "جوائز قطاع السياحة والاجتماعات في الصين".

وأفاد مصدر رسمي إماراتي، اليوم الجمعة، بأنه تم ترشيح أبوظبي لنيل أرقى فئات الجائزة، إلى جانب أكثر من 20 وجهة أخرى من مختلف أنحاء العالم؛ منها سويسرا وجنوب إفريقيا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن وفدا من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تسلم الجائزة خلال الحفل، وذلك وبحضور 200 من أبرز العاملين في هذا القطاع.

وتأسست "جوائز قطاع السياحة والاجتماعات في الصين" عام 2002، وتنظمها مجلة "ترافِل ويكلي الصين" التي تعتبر أكبر الإصدارات السياحية المتخصصة في البلاد.

واعتبر سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظب،ي أن هذه الجائزة تشكل "تقديرا عالميا لجودة الخدمات والمنشآت السياحية والفندقية في الإمارة".

كما أضاف غباش أن الدائرة تعاونت، على مدى السنوات الماضية، مع شركائها الإستراتيجيين لتعزيز البنية التحتية، والمنتجات السياحية والترفيهية، التي تدعم قدرة الإمارة على استقطاب زوار السياحة الفاخرة وتلبية طموحاتهم.

وأكد ان الحصول على هذه الجائزة يؤكد التزام دائرة الثقافة والسياحة بـ"تحقيق التميز في كافة المجالات والارتقاء والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والبرامج والتجارب لفائدة زوار ابوظبي".

تجدر الاشارة الى ان المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي استقبلت أزيد من مليونين و413 ألف سائح، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 5 بالمائة عن الفترة نفسها من العام 2017.

وشكل الزوار السعوديون والأمريكيون ركيزة أساسية للزيادة في عدد النزلاء خلال شهر يونيو، الذي تزامن مع شهر رمضان ،حيث ارتفع عدد النزلاء السعوديين بنسبة 57 بالمائة والنزلاء الأمريكيين بنسبة 27 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2017.

ويعتبر النصف الثاني من العام الموسم السياحي التقليدي في أبوظبي الذي يشهد زيادة مطردة في عدد الزوار بالتزامن مع احتضان مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية، مثل "مهرجان أبوظبي للمأكولات" وفن أبوظبي وسباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1".