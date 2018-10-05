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الرئيسية | خارج الحدود | قتل فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في قطاع بغزة

قتل فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في قطاع بغزة

قتل فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في قطاع بغزة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 21:55

قتل فلسطينيان اليوم الجمعة بالرصاص في قطاع غزة، بينهما طفل، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة بالقرب من الحدود، إذ رد الجيش على الهتافات بشن قصفين، واعتبر ذلك تعاطيا مع "عملية إطلاق مواد متفجرة".

كما توجهت أجهزة الطوارئ الطبية لإسعاف 50 فلسطينيا، ونقلت 22 منهم إلى مستشفيات في القطاع، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة.

واقترب نحو 20 ألف شخص من الحاجز الفاصل للمشاركة في المظاهرة الأسبوعية، وفقا للجيش الإسرائيلي الذي اتهم، في بيان، "مشاغبين باطلاق مواد متفجرة وقنابل يدوية، وإلقاء حجارة على الجنود".

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