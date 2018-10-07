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الرئيسية | خارج الحدود | زواج جماعي يخلد الذكرى 200 لتأسيس غروزني

زواج جماعي يخلد الذكرى 200 لتأسيس غروزني

زواج جماعي يخلد الذكرى 200 لتأسيس غروزني
هسبريس - رويترز
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 00:11

بمناسبة مرور مئتي عام على تأسيس مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، أقيم حفل زفاف جماعي لمئتين من العرائس والعرسان.

وحملت العرائس الزهور والأباريق التقليدية ليعبرن وسط ممر من القلوب الضخمة في حديقة الزهور بالعاصمة يرافقهن الأقارب.

وجرى العرف على أن يقيم العرسان في جمهورية الشيشان احتفالا منفصلا يؤدون خلاله رقصات تقليدية ويخوضون مباريات.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، تتجه العرائس وأقاربهن إلى حفلات زفاف تقام في منازلهن. ونظمت حكومة الشيشان احتفالات ضخمة بمناسبة الذكرى 200 لتأسيس غروزني شملت مهرجانا للثقافة والرياضات القوقازية بالإضافة إلى حفل موسيقي في الميدان الرئيسي بالمدينة كما افتتحت عددا من المتنزهات والطرق.

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