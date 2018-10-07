أردوغان يراهن على انتشال تركيا من "مثلث الشر"

هسبريس - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ليست بحاجة إلى مشورة من شركة "ماكينزي" للاستشارات الإدارية، التي توصل معها صهره وزير المالية إلى اتفاق بشأن ذلك.

وشدد الرئيس التركي، على أن أحدا لا يمكنه التدخل في شؤون تركيا الداخلية، بعد أن حققت النهضة في عهد حزب "العدالة والتنمية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي أمام اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الشأن: "ما دامت الروح في هذا الجسد، فلا يستطيع أحد أن يضع تركيا تحت نير المؤسسات الدولية". فيما أكّد أنه "لن يستطيع أحد تركيع تركيا مرة أخرى، بعد أن جعلناها تنهض على قدميها".

وأضاف الرئيس التركي: "حتى ننتشل تركيا من مثلث الشر المؤلف من الفوائد ومعدلات النمو والتضخم، سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة وكل خطوة ممكنة".

خسرت الليرة أكثر من 40 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام وهذا يرجع جزئيا إلى خلاف دبلوماسي وتجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدد من القضايا من بينها احتجاز قس امريكي.

وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) الأسبوع الجاري إن التضخم السنوي بلغ 52ر42 % في شتنبر، وهو أعلى ارتفاع خلال 15 عاما.