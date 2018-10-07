24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسائل "كبور" تفضح تناقضات المجتمع المغربي في عرض ساخر
- حالة إنسانية جد مؤثرة
- السفير البريطاني وكونفليونس
- باحث: الفقر والاحتجاج لا يسقطان الجنسية عن المواطن المغربي
- آسفي المدينة التي تُنتج الثروة ولا تستفيد منها
- بنصديق: هاري يخاف صعود الحلبة .. صلاحيته الرياضية منتهية - (113)
- العثماني يشبّه التراشق الحكومي بالخلافات الزوجية: نتخاصم ولا نفترق - (78)
- صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة" - (66)
- إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية - (63)
- رصيف الصحافة: شرطي مغربي سابق يملك ورقة بقيمة مليون دولار - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرومانيون يصوتون في استفتاء لمنع زواج المثليين
بدأ الرومانيون التصويت أمس السبت في استفتاء على مدى يومين بشأن ما إذا كان ينبغي تغيير الدستور لتعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.
ويتسم الدستور في الوقت الراهن بأنه محايد جنسيا بشأن موضوع الزواج، حيث يحدد الزواج باعتباره اتحاد بين "زوجين". لكن نشطاء محافظين يريدون تغيير الوثيقة لتصبح الإشارة واضحة كاتحاد بين رجل وامرأة.
وإذا وافق الاستفتاء على التغيير، فإنه يستبعد إمكانية السماح بزواج المثليين في المستقبل.
ويحظى هذا التغيير بدعم واسع بين الدوائر السياسية والدينية المحافظة. وبدأت مجموعة ضغط تحمل اسم "الائتلاف من أجل العائلة" الاقتراح من خلال تأمين توقيعات 3 ملايين مواطن.
وألغت رومانيا تجريم المثلية الجنسية في عام 2001، لكنها من بين حفنة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تقدم أي شكل من أشكال الاتحاد المدني للأزواج من نفس الجنس.
ولكي يعتبر الاستفتاء قانونيا، يجب أن تصل نسبة الإقبال على التصويت إلى 30 بالمئة على الأقل، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج يوم غد الاثنين.