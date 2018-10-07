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الرومانيون يصوتون في استفتاء لمنع زواج المثليين

الرومانيون يصوتون في استفتاء لمنع زواج المثليين
هسبريس - د .ب .أ
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 02:07

بدأ الرومانيون التصويت أمس السبت في استفتاء على مدى يومين بشأن ما إذا كان ينبغي تغيير الدستور لتعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة.

ويتسم الدستور في الوقت الراهن بأنه محايد جنسيا بشأن موضوع الزواج، حيث يحدد الزواج باعتباره اتحاد بين "زوجين". لكن نشطاء محافظين يريدون تغيير الوثيقة لتصبح الإشارة واضحة كاتحاد بين رجل وامرأة.

وإذا وافق الاستفتاء على التغيير، فإنه يستبعد إمكانية السماح بزواج المثليين في المستقبل.

ويحظى هذا التغيير بدعم واسع بين الدوائر السياسية والدينية المحافظة. وبدأت مجموعة ضغط تحمل اسم "الائتلاف من أجل العائلة" الاقتراح من خلال تأمين توقيعات 3 ملايين مواطن.

وألغت رومانيا تجريم المثلية الجنسية في عام 2001، لكنها من بين حفنة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تقدم أي شكل من أشكال الاتحاد المدني للأزواج من نفس الجنس.

ولكي يعتبر الاستفتاء قانونيا، يجب أن تصل نسبة الإقبال على التصويت إلى 30 بالمئة على الأقل، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج يوم غد الاثنين.

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