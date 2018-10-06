24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. ماذا يعني الاستقلال في زمن العولمة...؟ (5.00)

  2. وجدة الشعراء .. "رحلة الهايكو" من اليابان إلى شرق المملكة (5.00)

  3. "المجتمع المدني" المُفْتَرىَ عليه بالمغرب (5.00)

  4. شركات مغربية تستعين بـ"غوغل" و"فيسبوك" لتسريع صبيب الإنترنيت (5.00)

  5. عملية جراحية نادرة تنقذ حياة مغربية حامل في "مستشفى السويسي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نيابة إسطنبول تحقق في اختفاء الإعلامي خاشقجي

نيابة إسطنبول تحقق في اختفاء الإعلامي خاشقجي

نيابة إسطنبول تحقق في اختفاء الإعلامي خاشقجي
هسبريس - متابعة
السبت 06 أكتوبر 2018 - 16:25

أعلنت نيابة إسطنبول العامة، السبت، فتح تحقيق حول إدعاءات احتجاز الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد انقطاع أخباره عقب دخول قنصلية بلاده بإسطنبول، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت مصادر في النيابة العامة أن نيابة إسطنبول فتحت التحقيق في 2 أكتوبر الحالي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، مؤكدة أن التحقيق يتواصل بشكل مفصّل يتم فيه تحري كافة الأبعاد.

والأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن وضع الإعلامي خاشقجي، الذي تبيّن أنه مختفٍ.

يشار إلى أن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، إن المعلومات التي وردتهم إلى الآن تفيد بوجود خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، فيما قالت القنصلية من جانبها إنه "غادر" مبنى القنصلية بعد انهاء معاملة خاصة به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mohamed3 السبت 06 أكتوبر 2018 - 16:57
القنصلية تملك كاميرات المراقبة و تسجل كل داخل و كل خارج و لهذا يجب فحص هذه الكاميرات للتأكد ان المعني بالامر خرج سالما من القنصلية كما دخلها سالما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - Samir r السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:03
بصراحه الرجل وبالرغم من ذكائه الفائق اقترف خطأ فادحا بالدخول إلى سفاره بلاده علما ان لديه اراء مناهضه للنظام السعودي الشمولي. اضافه انه يعلم علم اليقين بأن السعوديه لا تحترم اي معاهده دوليه وأي قانون دولي وعاده تضرب عرض الحائط بجميع الاعراف الديبلوماسيه. اما عن احترام حقوق الانسان فلا حديث عنه.
الرجل ارتمى بنفسه الى قاع فم أسد جائع ومفترس. وفي تلك الحاله فالنتيجه لا داعي لذكرها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - amahrouch السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:04
Fragile de santé et vulnérable psychologiquement il aurait succombé à une crise cardiaque après quoi on l aurait emballé dans des valises diplomatiques entier ou en morceau!!Cette affaire ressemble fort bien à celle de Benbarka
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - سعيد السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:17
نود أن يكون جزم السلطات التركية انه لازال في القنصلية صحيحا، لكن أثناء السبع ساعات التي انتظرتها خطيبته ،ان خرجت اي سيارة كيفما كانت ، من القنصلية فإنه سيكون الان في الرياض (المسكين رغم أنه معارض (لايت) و مهذب سيندم على خطوته ،كان عليه أن يوكل شخصا آخر توكيلا عاما لينوب عنه في الإجراءات أو اختيار قنصلية في دولة أخرى للقيام بذالك كاريكا أو روسيا أو سويسرا لم استوعب لحد الان كيف تصرف بسداجة و هو الصحفي الكفء و المستشار السابق لرئيس المخابرات السعودية ،و الملم بسبب اعتقال الشيخ سلمان العودة و الحكم عليه بالإعدام ظلما، ،،،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مغربية السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:27
القنصليات تعتبر تراب للوطن الذي تمثله و لا يحق لأجهزة امن الدولة المضيفة التدخل او الدخول للقنصليات او السفارات لأن لها حصانة دولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.