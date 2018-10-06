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كُتّاب وآراء
نيابة إسطنبول تحقق في اختفاء الإعلامي خاشقجي
أعلنت نيابة إسطنبول العامة، السبت، فتح تحقيق حول إدعاءات احتجاز الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد انقطاع أخباره عقب دخول قنصلية بلاده بإسطنبول، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وأوضحت مصادر في النيابة العامة أن نيابة إسطنبول فتحت التحقيق في 2 أكتوبر الحالي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، مؤكدة أن التحقيق يتواصل بشكل مفصّل يتم فيه تحري كافة الأبعاد.
والأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن وضع الإعلامي خاشقجي، الذي تبيّن أنه مختفٍ.
يشار إلى أن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، إن المعلومات التي وردتهم إلى الآن تفيد بوجود خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، فيما قالت القنصلية من جانبها إنه "غادر" مبنى القنصلية بعد انهاء معاملة خاصة به.
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تعليقات الزوّار (5)
الرجل ارتمى بنفسه الى قاع فم أسد جائع ومفترس. وفي تلك الحاله فالنتيجه لا داعي لذكرها.