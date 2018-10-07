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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية النمساوية تعلن حظر "إشارة رابعة"
أعلن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل، السبت، أنه سيتم حظر بعض الإشارات منها إشارة رابعة، والذئب الرمادي وعلامة النصر، وذلك في إطار مكافحة التنظيمات المتطرفة.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الوزير أوضح أن قرار حظر العديد من الإشارات والعلامات يأتي في إطار مكافحة المجموعات والتنظيمات التي تتبنى رؤى متطرفة.
وكشف الوزير أنه بعد إقرار القانون المتعلق بحظر الإشارات المذكورة سيعاقب من يرفعها بغرامة مالية تتراوح بين 4 و10 آلاف أورو.
وأشار إلى أن من بين الإشارات التي سيتم حظرها علامة رابعة، المستخدمة في مصر للدلالة على رفض الانقلاب العسكري والتضامن مع ضحايا مجزة ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
ومن بين الإشارات التي ستحظر، أيضا، إشارة الذئب الرمادي أو الذئب الأغبر المنتشرة في تركيا في الأوساط القومية والمرتبطة بأساطير وملحمات راسخة في الثقافة والتاريخ التركيين، إضافة إلى حظر علامة النصر الشهيرة المستخدمة في معظم دول العالم.